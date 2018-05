¿No que no? Bella Hadid y su besazo con The Weeknd en Cannes

Se dice que “donde hubo fuego, cenizas quedan” y parece que lo que había entre Bella Hadid y su ex novio, The Weeknd, aún no se apaga por completo. Después de que hace unas semanas, la modelo negara varios rumores que apuntaban a un posible encuentro de la pareja durante el Festival de Coachella, en donde supuestamente se les había visto en actitud cariñosa, ahora nuevamente coincidieron en el mismo lugar –y con el mismo sentimiento-.

El cantante, -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye- se reencontró con su ex amor durante una fiesta organizada en el Festival de Cannes. Ahí, el intérprete de Call out my name fue visto saludando de forma muy cariñosa a Bella, con quien después se le vio platicando y lo que parecía ser un simple evento de trabajo, terminó convirtiéndose en una cita romántica, pues el lente curioso de un hábil paparazzi, los captó muy románticos en una serie de besos.

Además, parece que el romance no terminó ahí, pues según una fuente del Daily Mail Online, en un punto de la noche los dos desaparecieron al mismo tiempo, levantando la sospecha de haberse ido juntos. Bella llevaba un vestido corto gris debajo de un saco del mismo color, el cabello peinado en un chongo y unas arracadas, mientras que The Weeknd, portó su clásico estilo formado por una chamarra y una playera.

La modelo de 21 años y el cantante de 28 años, terminaron su relación debido a sus apretadas agendas de trabajo, así lo declaró una fuente cercana a la pareja a la revista People. “Sus agendas han sido muy difíciles de coordinar y él se está enfocando en terminar y promocionar su disco. Ellos todavía se quieren mucho y seguirán siendo amigos”, dijo, y parece que ahora, los dos se han coordinado muy bien, de nuevo. Después de eso, Abel mantuvo una relación con Selena Gomez, con quien estuvo por varios meses e incluso la apoyó durante su trasplante de riñón, poco antes de que la cantante decidiera terminar la relación. ¿Será que este círculo aún no terminará?