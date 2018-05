Como nunca, Melania y Donald Trump se dejan ver entre beso y beso

Parece que el amor está en el aire en la Casa Blanca y es que después de que se dijera que Melania y Donald Trump no llevan la mejor de las relaciones, las últimas fotografías de la pareja han apuntado a lo contrario. Tras todo tipo de incidentes en los que se decía que la Primera Dama de Estados Unidos incluso evitaba tomar de la mano a su marido, hubo quien se aventuró a señalar que llevaban vidas separadas, pero en últimas fechas se les ha visto más unidos que nunca. Tanto que los besos se han vuelto la norma.

VER GALERÍA

El escenario de las comentadas imágenes fue The East Room en la Casa Blanca, donde la primera pareja de Estados Unidos celebró a las esposas y madres de los soldados en servicio activo. Después de la presentación de Melania a su marido, el mandatario tomó el estrado y no dudó en tomar los brazos de su esposa y darle un gran beso mientras ella sonreía. Por supuesto, las muestras de cariño no se acabarían ahí.

Como ha hecho en un par de ocasiones recientes, el ex empresario se deshizo en halagos para su mujer. “Muchas gracias Melania, ella se ha convertido en una primera dama muy, pero muy popular. He estado leyendo todas estas notas y aman a Melania”, comenzó el discurso del mandatario.

Para esta ocasión, Melania eligió uno de sus famosos power looks de Michael Kors con un traje de blazer con hombreras y reducida cintura, combinado con una falda de lápiz con todo y su infaltable cinturón oversize, todas las piezas en azul marino. De forma curiosa, ha llevado este mismo look en tres ocasiones anteriores, todas durante eventos de mujeres de la milicia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Melania Trump, la chamarra de 125 mil pesos y la regla de moda que rompió -de la que todos hablan-

La Casa Blanca, escenario del mano a mano de Melania Trump y Brigitte Macron

Si parecería que ésta fue una ocasión aislada, solo unos días antes, los Trump tuvieron un despliegue muy similar. También en la Casa Blanca, durante la presentación de la iniciativa de la Primera Dama, Be Best, la pareja presidencial se dejó ver muy acaramelada. Más relajados que nunca, con sonrisas coquetas y otro beso muy fotografiado, se dejaron ver en uno de los jardines de la residencia.

En esa ocasión, Melania llevaba un look muy similar, con una chaqueta de su corte favorito en piel de Ralph Lauren con un precio de casi $126,000 pesos mexicanos, combinada con una falda de lapiz blanca y sus fieles stilettos Christian Louboutin.

VER GALERÍA