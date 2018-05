Tristan Thompson habla por primera ocasión de su hija True, ¿a quién se parece según él? El jugador de la NBA ofreció una entrevista radiofónica donde comentó que la bebé tiene los ojos verdes y una 'cabeza llena de cabello'

Después de semanas envuelto en el escándalo por la publicación de varios videos donde se le ve en compañía de otras mujeres, a días del nacimiento de su hija True, Tristan Thompson deja atrás la polémica y se concentra en su papel de papá. A casi un mes del nacimiento de su primera hija al lado de Khloé Kardashian, el jugador de Los Clevelands habló por primera ocasión de su bebé, que los tiene encantados y se ha convertido en el vínculo por el que se mantienen unidos e intentando salvar su relación.

Durante una entrevista radiofónica, el jugador de la NBA habló de su bebita quien comentó tiene una nutrida cabellera y los ojos verdes como su mamá. “La bebé está bien. Solo come, duerme... Es todo lo que hace”, comentó divertido Thompson que, para sorpresa de los radioescuchas, aseguró que además de True y Prince, su primogénito –producto de su relación con Jordan Craig- quiere tener más hijos: “Aún no he terminado. Voy a seguir adelante. Me quedan un par más”.

Sobre la diferencia entre criar a una niña y a un niño, Thompson aseguró: “Creo que cuando tienes una niña estás como más sensible. Con un niño te pones en plan '¡Hey! Estás bien, deja de llorar', pero con True es como 'vamos, todo estará bien. Papá te va a dar de comer. Papá está aquí. Sí, soy yo'. En realidad es muy diferente, pero también es divertido. Te cambia totalmente", detalló.

Al parecer, Khloé y Tristan están centrando sus energías en True y, mientras definen a donde llevarán su relación, disfrutan juntos esta nueva etapa. Al menos así lo ha dejado ver la menor de las Kardashian quien recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un recuento de los primeros 30 días de vida de su hija: “No puedo creer que mi bebé cumpla un mes de vida mañana. Eso me hace feliz y triste al mismo tiempo. Gracias Jesus por mi dulce cacahuate”.

