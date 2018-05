Jaydy Michel habla de los momentos difíciles que vivió Rafa Márquez: 'Estamos tranquilos'

Fue en agosto de 2017 cuando el nombre de Rafa Márquez acaparó toda la atención, luego de los señalamientos que hiciera el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al ligar al futbolista con una investigación de fondos. En su momento, él negó todo de manera categórica y, desde ese entonces, se ha enfocado en el esclarecimiento del caso junto a su equipo de abogados. A la par, no descuidó su carrera futbolística y ha permanecido cercano a su familia, siempre contando con el apoyo de su esposa, Jaydy Michel.

A un tiempo de ese suceso, Jaydy ha compartido algunas declaraciones, para expresar cómo transcurre todo en este instante. “Son cosas que ya tarde o temprano, yo creo, que se aclararán. Se entenderá, porque seguimos nosotros mismos sin entender bien…”, dijo la modelo durante una charla con la prensa, dada a conocer por el programa televisivo De Primera Mano. Lo cierto es que, ante este panorama, se mostró optimista, confiando en que la situación marchará de la mejor manera.

Al ahondar en sus palabras, la modelo reiteró cómo se encuentra su familia en este instante, al espera de llegar a una resolución. “Creo que la verdad siempre sale a la luz, esperamos que sea pronto porque son procesos que desgraciadamente duran mucho tiempo. También hay que tratar de creer en la justicia, que las cosas se hacen bien y estamos tranquilos…”, señaló durante su entrevista. Por supuesto, Jaydy ha permanecido junto a su esposo en todo momento, apoyándolo de manera incondicional.

Enfrentar esta circunstancia no fue algo fácil, pero Jaydy se mantiene firme al defender la integridad de su esposo, quien se dice se encuentra entrenando por su cuenta con miras a jugar su último mundial en Rusia 2018. “Yo creo que como cualquier persona que le toca una situación que no te esperas, yo creo que es normal, cualquier persona se hubiera sentido mal sabiendo que tú no has hecho nada malo y no entender qué es lo que está pasando, porque nadie te explica… Son momentos difíciles que no te esperas, te llegan de golpe…”, agregó Michel.

Estos meses, Rafa también se ha dejado consentir por su familia, sin desaprovechar cada instante para convivir con su hijo, el pequeño Leonardo. “Él (Rafa) es un líder nato, él sabe muy bien quién es y yo creo que eso es lo más importante…”, agregó la tapatía. Recientemente, Márquez publicó en sus redes sociales un clip en donde se le observa entrenando, al cual le incluyó la leyenda: “seguimos soñando…”, recibiendo todo el apoyo de sus seguidores.