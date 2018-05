¡Por fin habló del tema! Kim Kardashian rompe el silencio sobre su hermana Khloé y Tristan Thompson En entrevista con Ellen DeGeneres, la empresaria habló de la difícil situación por la que atraviesa su hermana menor tras el escándalo que desataron los videos del jugador de la NBA con otras chicas

Tras hacerse públicas las indiscreciones de Tristan Thompson y, luego del nacimiento de True, la hija de Khloé Kardashian y el basquetbolista, el clan Kardashian había apostado por el silencio, hasta ahora, que Kim habló públicamente sobre el tema, en entrevista con Ellen DeGeneres. Aunque no quiso señalar directamente al padre de su sobrinita, sí habló de cómo ha lidiado su hermana menor con esta situación, pues asegura es un momento agridulce, ya que por un lado está la traición del jugador de la NBA y, por otro, la llegada de su hija.

“Si hay un bebé de por medio, no voy a dedicar nunca una palabra mala hacia la otra persona. Porque después, ese bebé, en este caso True, se hará mayor y vería toda esa incómoda situación”, comentó Kim, quien aseguró aprendió esta lección del drama familiar que experimentó con la separación de Blac Chyna y Rob Kardashian.

Kim aseguró que aunque sabe que Khloé es muy fuerte, es muy triste ver cómo después de lo mal que la pasó en su anterior matrimonio con Lamar Odom, ella volvió a apostar en el amor y, lamentablemente, Tristan no cumplió: “Siento que Khloé siempre se entrega en las relaciones y pone todo su corazón. Por ejemplo, ella se mudó (a Cleveland) y ya estuvo en una situación realmente difícil en su última relación”, comentó la esposa de Kanye West.

La socialité prefirió no meterse en aprietos y aseguró no tener palabras para describir la situación que vive su hermana. Aunque Kim fue muy prudente con sus declaraciones y, no habló de la posición del clan hacia Thompson, se sabe que la relación no buena, al menos eso es lo que dice Instagram, donde ya nadie sigue al jugador de los Cavs.

Aunque lo último que se sabíamos sobre Khloé y True es que se encontraban en Cleveland, se sabe que la creadora de Good America quiere viajar a Los Ángeles para pasar su primer Día de las Madres con el resto del clan. Sobre su relación con Tristan una fuente cercana comentó a E!: “No hablan mucho sobre la situación y Khloé está enfrentando un crisis personal, lo único que la mantiene feliz en este momento es True y el apoyo de su familia. Tristan ha intentado desesperadamente recuperar la relación, pero ella piensa que esa posibilidad está muy lejana”.