En ¡HOLA!, Christiane Magnani de Alemán, Carla Alemán y Carla Mauri, sus secretos mejor guardados

Como las representantes de una de las familias de más tradición de nuestro país y herederas de una belleza incomparable, no podía haber mejor opción que Christiane Magnani de Alemán, Carla Alemán y Carla Mauri para reunir a tres generaciones en el día de la madre. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, no te pierdas el posado en el que abuela, madre e hija nos comparten sus secretos mejor guardados: “Tenemos en el alma un gen que nos impulsa a lucha por lo que queremos”.

Por supuesto, como matriarca de esta familia, Christiane Magnani siempre ha sido referencia. “Mi abuela es mi inspiración. Tiene una gran fortaleza. Me inspira cómo cumplió sus sueños sin miedo: se mudó a otro país en el que no conocía a nadie, ni siquiera el idioma”, ha compartido Carla Mauri en esta sincera entrevista. Por su parte, doña Christian nos dijo: “¡Mi esposo y yo no podemos estar más enamorados! El gran secreto es tenerse mucho amor el uno al otro y tratarse como novios”. Si quieres leer la entrevista completa no te pierdas esta edición.

También esta semana, parejas de película desembarcan en la Riviera Maya. Carlota Casiraghi, ¡HOLA! confirma que está embarazada y que pospone su boda con Dimitri Rassam. El estiloso encuentro de Angélica Rivera y la Reina Letizia. Y la Mercedes-Benz Fashion Week, cumbre de moda y color en la capital mexicana.

Además, Melania Trump y Brigitte Macron, estilo y «glamour» que dan en el blanco. La emotiva carta de Marilú Mendoza a su hijo, Sergio «Checo» Pérez. Maite Bulgari nos recibe con sus hijas en su fantástico «riad» de Marrakech. Meghan Markle, último compromiso de su agenda antes de la boda. Y el retrato de cinco ‘Madres Coraje’, cómo sobrevivir a las profesiones de alto riesgo de tus hijos.