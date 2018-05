¿Quién es Trevor Engelson, el primer marido de Meghan?

Falta menos de un mes para que Meghan Markle camine al altar con el Príncipe Harry, pero ésta no será la primera ocasión en la que la novia haga ese recorrido. Fue en septiembre del 2011 cuando la actriz daba el ‘sí, acepto’, al productor Trevor Engelson. Dos años más tarde, la pareja pondría fin a su relación, después de que ella consiguiera gran éxito en la serie Suits y tuviera que dejar su hogar en California para poder trabajar en las grabaciones en la ciudad de Toronto. Pero, ¿quién fue el primer hombre que conquistó su corazón?

Trevor nació el 23 de octubre de 1976 en Long Island, Nueva York. Después de estudiar la carrera en la University of South California’s School of Communication, comenzó a trabajar como asistente de producción hasta que logró convertirse en productor. También trabaja manejando guionistas, actores, novelistas y directores de cine en Los Ángeles, por lo que no fue raro que su camino se cruzara con el de Meghan, trabajando los dos en la misma industria.

La pareja tuvo una relación de siete años antes de casarse el 10 de septiembre del 2011 en el Jamaica Inn en Ocho Rios, Jamaica. Con una celebración que duró cuatro días, la pareja intercambió votos de forma rápida con una ceremonia de 15 minutos enfrente de 102 invitados, entre los que se encontraba la mamá de la novia.

Solo dos años después, en agosto de 2013, la pareja solicitaba el divorcio citando “diferencias irreconciliables”. Aunque las verdaderas razones de esta separación solo las conocen ellas, varias fuentes han citado el éxito de Meghan en Suits como el catalizador de la ruptura, al tener que mudarse a Toronto para grabar mientras Trevor continuaba viviendo en su residencia de Los Ángeles. Markle consiguió el papel de su vida cuando estaba recién casada, lo que la llevó a llevar a distancia los dos años de su matrimonio.

El autor del nuevo libro, Meghan, A Hollywood Princess, Andrew Morton ha escrito sobre esto: “Se lo quiera admitir a sí misma o no, Meghan –que alguna vez dijo que no podría imaginar la vida sin Trevor a su lado- estaba construyendo un nuevo mundo para ella. Mientras Toronto se convertía más en su hogar que Los Ángeles, las dinámicas en su relación se vieron sutilmente alteradas. Ahora ella era una mujer independiente, ganando un sueldo fijo, haciendo nuevos amigos dentro y fuera del set, y ya no dependía de los contactos de su marido”.

Aunque ante la noticia de la boda de Harry y Meghan, Trevor ha manejado un bajo perfil, el año pasado se reportó que se encontraba trabajando en la producción de un programa inspirado en su propio divorcio. La premisa se basaría en una mujer divorciada que se muda a Londres a casarse con un príncipe británico, ¿te suena conocido?

