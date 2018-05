¡Como en los viejos tiempos! Roberto Palazuelos, Jorge Van Rankin y Leonardo García se reúnen

¡Solo faltaba Luis Miguel! Así fue la reunión de los amigos entrañables del Sol de México, y es que después de que se estrenara la serie en la que muestran la historia del ídolo, al parecer la nostalgia invadió a Roberto Palazuelos, Jorge Van Rankin y Leonardo García, quienes decidieron reunirse en la Ciudad de México para recordar viejos tiempos.

Los “3 mosqueteros” fueron captados disfrutando de un desayuno en un restaurante de Polanco, luciendo bastante felices con la plática -en la que seguro recordaron mil y un historias que vivieron en Acapulco-, como bien lo mostró una foto, en la que aparecen sentados y de lo más contentos por la compañía.

Tras el desayuno, los famosos se levantaron para caminar por Masaryk junto a varios amigos en común, sorprendiendo a más de uno que paseaba en esta zona. ¿Lo curioso? Es que, al parecer, Leonardo es todo un amante de la bici, esto al llevarla con él mientras Roberto sonreía.

Todos siguieron con el divertido paseo por esta famosa avenida sin dejar de platicar y reírse. En un momento, Leonardo decidió subirse a su bici mientras contestaba una llamada -eso sí, sin perder el estilo-.

Y sí... tal vez faltaba el "líder" del grupo, Luis Miguel, sin embargo, la amistad que mantienen con él sigue vigente, tal y cómo lo contó Roberto. “Lo vi muy bien, lo vi delgado, súper agradable. No platicamos nada de su serie y de sus cosas, pero me dio mucho gusto verlo rápidamente”, contó Palazuelos a varios medios después de 15 años de no verlo.

Además, el propio Mickey apareció junto a Jorge en una escena de la serie, la cual lleva 2 capítulos transmitidos y retrata su historia así como todo lo que vivió para convertirse en El Sol de México. ¿Será que de aquí en adelante la amistad del grupo se intensifica? ¡Eso parece!

