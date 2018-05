‘Me da gusto que se vea el lado humano’: Aracely Arámbula y lo que piensa de la serie de Luis Miguel

Todos han visto la serie de Luis Miguel… ¡incluso Aracely Arámbula! Así lo reveló la famosa, quien a pesar de mantenerse alejada de la polémica en torno al cantante, reconoció que vio solo unas partes de la historia de su ex pareja y padre de sus dos hijos.

“Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno, vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto. Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien”, comentó a People.

Aunque la actriz de 43 años ha visto solo unas partes de la serie, a Aracely le parece bien que se muestre al Sol de México tal y cómo es, además de todo lo que pasó para convertirse en uno de los grandes ídolos de la música mexicana. “Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido y poder entender muchas cosas”, contó.

Y es que tras finalizar su relación de 4 años con Luis Miguel en 2009, la famosa solo desea el bienestar de sus peques, Miguel y Daniel, quienes son hijos del cantante y razón por la que lo apoyará por siempre. “Lo único que puedo desear al papá de mis hijos es que le vaya muy bien”, agregó.

Pero… ¿y qué piensa Aracely del actor que personifica a su ex-pareja? La famosa no solo felicitó a Diego Boneta, protagonista de la serie, sino recalcó su disciplina y tenacidad que se refleja en este proyecto. “Yo creo que está bien. Es una gran oportunidad para él y le está echando toda las ganas”.

Y tú… ¿ya viste la serie de Luis Miguel?

