Nadie 'maneja' a Kanye West...más que Kim Kardashian, el regaño público de la socialité

Nada escapa ante la mirada de Kim Kardashian cuando se trata de supervisar los pasos de su marido, Kanye West. Una vez más, la socialité dio muestra de que tiene todo bajo control, al publicar una especie de llamada de atención al rapero, quien se tomó un tiempo para manifestar su aprecio nada más y nada menos que por el Presidente de los Estados Unidos: Donald Trump. Las palabras de Kim fueron puntuales, sobre todo porque lo dicho por el padre de sus hijos llamó la atención del mandatario, quien no dudó en responder a los halagos que desataron de inmediato una cadena de tuits.

Fue a través de Twitter que Kanye lanzó su mensaje, en el cual expresa abiertamente su aprecio por Trump. “No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede hacer que no lo quiera. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace. Eso nos hace individuales. Y tenemos derecho de un pensamiento independiente…”, comenzó diciendo el cantante.

Luego de continuar con su explicación, Kanye hizo públicas las respuestas que le envió Trump, quien se mostró agradecido por el gesto. “Gracias, Kanye, muy ‘cool’”, escribió. Minutos después el rapero publicó la foto de una gorra roja firmada por el Presidente con el eslogan de su campaña, “Make America Great Again”, lo que motivó al mandatario a responder desde su cuenta de Twitter: “MAGA”, las siglas de este eslogan.

Sin más rodeos, Kim alzó la voz para responder por Kanye, dejando clara la postura de su marido. “Ahora, cuando él habló sobre Trump… Mucha gente (inlcuida yo) tiene diferentes sentimientos y opiniones sobre esto. Pero esa es su opinión. Creo que la gente es capaz de tener sus propias opiniones , incluso si son tan diferentes a las mías. Él nunca dijo que está de acuerdo con sus políticas…”, escribió Kim.

Pero detrás de las palabras de la socialité, también hubo una fuerte petición de ella hacia su marido, a quien le pidió reafirmar su postura. El mismo Kanye lo confesó en la serie de tuits que envió refiriéndose al tema. “Mi esposa me llamó y quiso que dejara todo esto en claro con cada uno. No estoy de acuerdo con todo lo que hace Trump. No estoy de acuerdo al 100% con nadie mas que conmigo mismo…”, agregó.

Por si fuera poco, las recientes declaraciones de la estrella de reality se suman a la defensa que ha hecho de su esposo, quien ha sido criticado por otros mensajes que ha enviado a través de Twitter. Él ha dicho que su marca de ropa, Yeezy, es la segunda compañía que más ha crecido en la historia, lo que ha desatado las burlas y las críticas en diversos espacios. Kim tampoco olvidó pronunciarse al respecto. “A los medios que tratan de demonizar a mi marido, déjenme decirles esto… sus comentarios sobre Kanye diciendo que es errático y sus tuits, son perturbadores, de hecho aterradores. Etiquetarlo como si tuviera problemas mentales solo por ser él mismo, cuando siempre se ha expresado no es justo…”, dijo.