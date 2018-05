La Casa Blanca, escenario del mano a mano de Melania Trump y Brigitte Macron

La Casa Blanca se volvió el escenario de la cena de Estado que el Presidente Trump y su esposa Melania ofrecieron en honor del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte. Por primera ocasión, la Primera Pareja de Estados Unidos abrió la residencia presidencial en este mandato para recibir a un mandatario en un banquete de este tipo. Por supuesto, las dos Primeras Damas se vistieron a la altura del evento en el que simplemente deslumbraron con sus mejores galas.

VER GALERÍA

La anfitriona, Melania Trump, apareció completamente estoica junto a su esposo enfundada en un elegantísimo vestido con aplicaciones plateadas. Haciendo un homenaje al país invitado, para esta ocasión, Melania se decantó por un diseño elegantísimo de la firma Chanel. Como dicta la tradición, la Primera Dama hizo un esfuerzo por llevar una marca del país invitado y qué mejor que lucir a la casa de moda francesa por excelencia. Hecho a través de bordados en hilo plateado, en diseño de silueta columna tenía discretas transparencias que agregaban el toque de sensualidad al look.

Para dejar que fuera el vestido el que protagonizara el evento, Melania prefirió llevar la melena completamente lacia y sin mayores adornos. A juego, la Primera Dama de Estados Unidos llevó sus fieles stilettos también en color plateado. Radiante con su look y regalando una cálida sonrisa a sus invitados, Melania apareció un tanto estoica mientras posaba a las afueras de la Casa Blanca. Solo unas horas antes, un video del Presidente Trump y su esposa cobraba relevancia en las redes sociales al mostrar a la Primera Dama, una vez más, evitando que su marido la tomara de la mano.

VER GALERÍA

Ladies in white, Melania Trump se convierte en la mejor anfitriona de Brigitte Macron

A pesar de esto, un día después, Trump no ha tenido sino halagos para su mujer por su excelente papel como anfitriona. “La Primera Dama hizo un espectacular trabajo al recibir al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte”, escribió a través de su medio favorito, Twitter. “Cada detalle fue hecho a la perfección. El salón de la Cena de Estado nunca se vio más hermoso y Washington no deja de hablar del increíble trabajo que hizo Melania”.

Si la Primera Dama de Estados Unidos conquistó con su look –y sus dotes de anfitriona-, Brigitte Macron no se quedó atrás. Como ya es costumbre, la francesa eligió un elegantísimo vestido en chantilly con incrustaciones en líneas diagonales entrecruzadas de su firma de cabecera, Louis Vuitton. El toque especial de este look lo daba una coquetísima apertura en la falda que dejaba ver las torneadas piernas de la esposa del mandatario galés.

VER GALERÍA