María Levy abre su corazón y revela cómo es la relación con su papá y su abuela

Tuvo que pasar un tiempo para que la relación entre María Levy y su papá, Ariel López Padilla, tomara un rumbo distinto. En 2015, el ex esposo de la fallecida Mariana Levy, admitía que el distanciamiento con su hija se debía al proceso que la joven estaba llevando a cabo para reclamar su patrimonio. Ahora, María se ha encargado de revelar cómo es la actual situación que vive con su padre, en una etapa de su vida en la que ha decidido mantener ciertos detalles personales bajo reserva.

María abrió su corazón en una reciente entrevista, en la que de manera directa se expresó sobre Ariel López Padilla. “Retomamos nuestra relación desde un lugar muy bonito, y pues está todo muy bien…”, aseguró para las cámaras del programa televisivo Ventaneando. Estas declaraciones ocurren meses después de que el actor confirmara la reconciliación con su hija, exactamente en octubre de 2017. En ese momento, contó que ella lo felicitó por el día de su cumpleaños y que además se comprometió para ayudarlo en trabajos con su fundación.

Si por algo se distingue María, es por cuidar al máximo su vida privada. Aunque si bien afirmó que lleva buena convivencia con su padre, no quiso dar detalle de otros aspectos, sobre todo de la relación que lleva con su abuela, Talina Fernández. “Estamos bien, pero la verdad no me gusta hablar de esos temas. Tengo mucho respeto por mis familiares y la verdad no creo que sea prudente hablar de eso… contesto lo que sea, pero siento que mi relación con las personas que quiero, es punto y aparte”, afirmó para el espacio antes citado.

Ante los cuestionamientos, la joven fue puntual. Si existe una razón de peso para guardar silencio es el hecho de honrar cada día la memoria de su madre. “Por respeto a mi mamá, no voy a hablar de eso. Mi mamá merece que yo la honre y que no hable de temas tan importantes en ningún lado”, respondió cuando se le preguntó sobre el tema de la herencia. Además, defendió su postura, dejando claro que en este momento de su vida no tiene por qué rendir justificaciones a a ninguna persona.

En la entrevista que López Padilla concedió a Ventaneando en octubre de 2017, reiteró sentirse orgulloso por las decisiones que ha tomado su hija. “Ella está en una edad maravillosa, es una mujer. Estoy muy orgulloso de sus logros, de su independencia, de sus decisiones y de que viva su vida, que creo que como papá es la mayor satisfacción, ver a un hijo que va realizando sus sueños… Los padres y los hijos nos amamos, la sangre llama y cuando hay una situación la familia se une”, dijo.