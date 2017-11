¡Dulces 22! Las Kardashian y sus divertidas felicitaciones de cumpleaños de Kendall Jenner

Tiene 22 años y se encuentra en los cuernos de la luna en su papel de top model. Es la mayor de las Jenner, pero de las pequeñas de la familia Kardashian, es Kendall quien hoy celebra su cumpleaños número 22 rodeada del amor de sus cinco hermanos y de sus famosas amigas que se han volcado en las redes sociales para felicitarla.

Desde las primeras horas de este viernes 3 de noviembre, la modelo recibió los primeros mensajes por la celebración de su cumpleaños. La primera en dedicarle un mensaje por sus dulces 22 fue su famosa mamá Kris Jenner, quien con una imagen de Kendall cuando era una bebé quiso expresarle su amor: “¡Feliz cumpleaños mi bella @Kendalljenner. Eres única, mi ángel, rezo para que sigas siendo la mujer que eres. Segura, fuerte, con carácter independiente y amable tienes el alma más dulce. Me llena de alegría ver cómo logras tus sueños y no esperar para ver lo que viene. ¡Tu futuro será brillante! Te amo, eres mi corazón”, escribió la matriarca.

Con una foto de Kendall y Kylie durante la pasada Met Gala, Kim Kardashian le dedicó una discreta, pero linda dedicatoria a la modelo: “¡Feliz cumpleaños! @Kendalljenner Mi dulce hermana te quiero mucho”, escribió la esposa de Kanye West. Por su parte, la mayor de las Kardashian, también quiso felicitar a su hermanita con un video en el que mostró la faceta más divertida de la joven. El novio de Kourtney, Bendjima Younes compartió una historia de Instagram de la fiesta de cumpleaños de Kendall quien tuvo un toque muy mexicano al momento de pegarle a una piñata.

En medio de rumores de un posible embarazo, Khloé recurrió a Instagram para compartir un álbum de fotos de todas las etapas de la vida de Kendall: “¡Feliz cumpleaños hermana! No creo que nadie pueda entender nuestro vínculo. Las cosas que hemos pasado juntas y que nos ha hecho estar más cerca que nunca. Estoy tan agradecida de que nos tengamos la una a la otra. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido y que me inspira a diario”, escribió la novia del basquetbolista Tristan Thompson, quien llam “alma gemela” a la modelo.

La gran ausente en esta lista de felicitaciones fue su hermana menor Kylie, quien desde hace unos meses ha tomado un comportamiento más discreto en redes sociales, pues más que su día a día comparte más bien cuestiones relacionadas a su imperio de productos cosméticos. Quienes sí figuran entre las celebridades fueron sus inseparables amigas Bella y Gigi Hadid, quienes además de pasarela han compartido con Kendall amistad desde la niñez.