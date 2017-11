Marisol González presume por primera ocasión su pancita de seis meses de embarazo

A dos meses de haber dado la feliz noticia de que ella y Rafa Márquez Lugo están en la dulce espera de su segunda hija, Marisol González presume por primera ocasión su pancita. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una imagen en la que deja ver a plenitud su embarazo de seis meses. Tan estilosa como siempre, González publicó una foto en la que se muestra orgullosa de sus nuevas curvas.

“Y va creciendo y creciendo #6meses #mamafeliz”, escribió la conductora al lado de la imagen donde aparece de perfil ataviada en un entallado vestido en tono nude con el que delineó a la perfección su nueva silueta pre-mamá. La escultural figura que posee apenas y se ha visto modificada con el embarazo, pues ha sido hasta ahora que disfruta del segundo trimestre que la pancita ha comenzado a hacerse evidente.

Aunque sigue manteniendo el mismo nivel de vida saludable que maneja siempre, hace unos meses, Marisol dejó claro que aunque se cuida en el embarazo tampoco está tan preocupada por subir de peso, pues más bien busca disfrutar esta etapa al máximo: “Mi primer embarazo fue de alto riesgo y la pasé bastante mal, ahora lo he disfrutado mucho más porque he podido hacer mis actividades normales sí puedo trabajar. Sí me dieron muchas nauseas, muchos achaques al principio, pero cada vez me voy sintiendo con más energía”, comentó a principios de septiembre en el programa De Primera Mano.

Marisol ha querido hacer partícipes a sus fans de cada detalle de su feliz espera. Así como publicó en Instagram que estaba embarazada, así lo hizo a la hora de dar a conocer el sexo del bebé que reveló a través de un pastel en el que en la primer rebanada el color rosa evidenció que está esperando otra princesa. “Otra niña, pobre de mi esposo ya le rompimos sus ilusiones del hombre. Quiere el niño, pero bueno, ya veremos después, ahorita por lo menos viene sana, viene todo muy bien gracias a Dios y seguramente. Como me decía el ginecólogo al principio, no sé si sea niña o niño, pero viene tremendo o sea, se mueve muchísimo”, comentó divertida, en la misma entrevista.