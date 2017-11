Justin Trudeau, un Superman de carne y hueso

Es un pájaro, es un avión…no, es Justin Trudeau. Tomando como pretexto el día de Halloween, el Primer Ministro de Canadá tomó por sorpresa a los reporteros que lo esperaban al llegar usando lentes y un peinado diferente a su usual melena con volumen. Nadie imaginaba que de repente, intentaría arrancarse la corbata y abrirse la camisa para revelar su verdadera identidad, se había convertido en Superman. Por supuesto, este esfuerzo no pasó desapercibido para sus miles de fans que llenaron de halagos al guapo mandatario.

Aprovechando su gran parecido con el superhéroe, Trudeau se convirtió durante la primera parte del día en un Clark Kent y como en los comics, se transformó ante la mirada de los presentes en Superman. Siempre fiel a su personalidad juguetona y muy entretenida, no quiso dejar pasar desapercibida esta festividad y si el año pasado se lucía mientras pedía dulces con sus hijos vestido de Han Solo, este año su agenda le permitió llevar su buen humor hasta la House of Commons en Canadá.

El video que ha encantado a las redes sociales lo muestra bajando las escaleras perfectamente vestido con la melena relamida de lado y unos grandes lentes de armazón negro. Al llegar a los últimos escalones se jala la corbata y abre la camisa para demostrar debajo la gran S de Superman, al más puro estilo de uno de los héroes más emblemáticos de todos los tiempos. “Sé que es una gran sorpresa ver al Primer Ministro vestido de periodista pero tenía que hacerlos”, dice un encantador Trudeau que en definitiva arrancó más de un suspiro. Con el gesto bien practicado, este movimiento lo repitió a lo largo del día, incluso cuando llevaba a su hijo en brazos mientras pedían dulces por las calles.

Justin Trudeau arrived for House duties today dressed as Clark Kent for Halloween. (via CBC News) pic.twitter.com/iCjUxVov73