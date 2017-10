¿Por qué este vestido de Melania Trump se ha vuelto pieza de museo?

Fue un vestido muy comentado en su momento y ahora podrá ser admirado por quien quiera conocerlo en persona en el Smithsonian National Museum of American History. Se trata del diseño que Melania Trump lució en el baile inaugural tras la investidura como presidente de Estados Unidos de su esposo. Acompañada del diseñador Hervé Pierre, la Primera Dama de EU asistió al famoso museo a entregar el que sin dudas será uno de sus vestidos más comentados y así participar en una tradición de 100 años que la colocará como parte de la historia.

VER GALERÍA

Cómo olvidar aquel vestido blanco strapless que llevaba una aplicación en tela al frente y dirigía la mirada hacia la apertura en la pierna, con el que Melania se apoderó de la pista de baile para dar inicio a la presidencia de su marido. Si salía triunfal de este compromiso de la moda, la verdad es que el diseño detrás de esta pieza fue un tanto más caótico de lo que se sabía hasta ahora.

Al entregar este valioso vestido, Melania confesó que entre tantos detalles había olvidado pensar en qué llevaría esa importante noche. Fue así como ‘el pobre’ Hervé tuvo solamente dos semanas para crear algo maravilloso. La tarea no era fácil, tanto el diseñador como ella sabían que todos los reflectores del mundo estarían puestos sobre la ex modelo y que con este look marcaría un precedente para los cuatro años por venir.

VER GALERÍA

En un discurso de apenas cuatro minutos, Melania confesó que estaba más preocupada con la mudanza a Washington que en el vestido: “Para ser honesta, lo que usaría en el baile inaugural era lo último que pasaba por mi mente”. En una ocasión pocas veces vista, una relajada Melania decidió bromear y reírse durante su mensaje, aceptando que aunque no conocía al diseñador francés, había escuchado maravillas de él y al final del día, resultó ser la elección perfecta.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El romántico baile inaugural de los Trump al ritmo de My Way, por supuesto, en familia

Melania Trump, emulando a Jackie Kennedy y elegancia contemporánea para la noche

Pero, ¿por qué esta pieza ahora es parte de uno de los museos más emblemáticos del mundo? Desde hace años, el Smithsonian cuenta con una galería en la que intenta rendir honor a la posición de Primera Dama –enfocándose incluso en aquellas mujeres que no ostentaban el título-. A través de sus vestidos, se hace un recorrido por cada una de estas mujeres y cómo en los últimos 200 años éste rol ha ido evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día. Si nunca te has dado una vuelta por esta exposición, vale la pena hacerlo, y tal vez hasta quieras comprar la réplica de uno de los collares de Jackie Kennedy que se encuentra en la tienda de regalos.

VER GALERÍA