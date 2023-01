La actriz -que no te imaginas- que acaba de revelar que sostuvo un fugaz romance con Mel Gibson

A solo 8 días del estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, programa que se transmite únicamente en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo, las celebridades han comenzado a abrir su corazón compartiendo capítulos de sus vidas muy personales. Después de que Arturo Carmona recordara los detalles más complicados de su divorcio con Alicia Villarreal, su compañera de emisión, Aylín Mujica, dejó a los habitantes con la boca abierta al hablar por primera ocasión del romance que protagonizó con el actor de Hollywood, Mel Gibson, en la época en el que dirigió la cinta Apocalypto en nuestro país.

Durante una charla con sus compañeros en la casa, la actriz de origen cubano recordó la época en la que estuvo saliendo con el protagonista de Corazón Valiente: “Cuando yo salí con Mel Gibson”, comentó Aylín provocando la sorpresa de los presentes a quienes les contó algunos detalles: “Te lo voy a jurar por mi hija Violeta esto fue en serio. Yo me estaba separando, conozco a Mel, yo estaba de gira de teatro”, recordó la actriz quien también reveló cuánto tiempo se estuvo viendo con el histrión: “Tres meses salimos”, puntualizó.

La actriz compartió que cuando conoció a Gibson, ambos se encontraban en una crisis matrimonial: “Yo me estaba separando, mi matrimonio no iba bien. Estaba haciendo con Polo Polo 'Muérete, Catalina' una comedia buenísima con la que estábamos de gira por Veracruz. Lo conocí porque fui a las locaciones de Apocalypto. Mi comadre, en ese entonces, que era la que llevaba todos los animales a la película me dijo: ‘Dale, ven, para que conozcas a Mel Gibson y te tomes una foto’”, contó la actriz quien, más que pedirle una foto al galán de Hollywood, prefirió platicar con él: “Yo soy muy de vibras y dije: ‘No le voy a pedir una foto, porque seguro no le va a gustar’. En vez de pedirle una foto, me puse a conversar de Cuba”, narró Mujica

Aylín recordó que el actor no habla nada de español; sin embargo, lo invitó a verla al teatro: “Te invito al teatro, para que veas una obra de teatro, sé que, a lo mejor, no vas a entender nada”, contó la actriz. En aquella ocasión, los actores Lourdes Munguía, Alexis Ayala y el recién fallecido, Polo Polo presenciaron aquel cortejo: “Todos ellos son testigos de mi romance con Mel”. Emocionada, la actriz les contó a sus compañeros de trabajo quienes se mostraron incrédulos y hasta bromistas, después de que, en la primera función, no apareciera el actor: “Viene el tipo de backstage y me dice: ‘Señora Aylín, ahí está Mel, en la primera fila, él compró su boleto, yo le di el que usted me dio, pero él no quiso"', contó la cubana quien también dijo que el actor se mostró muy divertido: “Toda la función, él se reía, pero creo que no entendía nada”.

El final de su romance

Tras la gran velada que disfrutaron juntos, la actriz aceptó una nueva salida: “Me dejó en el hotel y me dijo: ‘¿Puedo pasar por ti mañana?’, le dije: ¡Sí, dale!’”. Al otro día, la cubana degustó una pasta que hizo el actor y conoció su faceta como músico: “Se sienta en el piano y empieza a tocar una canción de Pablo Milanés”. En esa velada, según recuerda Aylín, Mel mostró su gusto por una bebida muy mexicana: “A él le encanta el tequila”. Aunque hubo mucha química, desde el primer momento, la actriz no quiso formalizar con Gibson: “Yo le dije: ‘Mira, yo no creo que sea bueno que sigas viniendo, él estaba casado, se estaba también divorciando’”, puntualizó.