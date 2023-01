Adal Ramones, Adrián Uribe, Chabelo y otros famosos despiden a Polo Polo

Este 23 de enero el mundo de la comedia nacional se vistió de luto por el sensible fallecimiento de Polo Polo a la edad de 78 años. Fue durante la emisión de Ventaneando, de esta tarde, que Pati Chapoy confirmó la noticia de su partida: “Esta mañana en punto de las 05: 15 de la mañana falleció Polo Polo. Es una gran pérdida para la comedia en este país”, comentó la periodista de espectáculos quien reconoció la gran trayectoria del exitoso comediante que se convirtió en la inspiración de muchos que esta tarde lo despidieron a través de redes sociales como Adal Ramones, Mauricio Castillo, Adrián Uribe y Chabelo quien, más que su fan, era uno de sus mejores amigos.

A través de una de sus historias en Instagram, Adal Ramones le dedicó un sentido mensaje a la memoria de Polo Polo quien, reconoció, fue una de sus principales influencias en la comedia: “Hay maestros en la vida de cada uno de nosotros. Se fue uno de los pocos grandes a quienes responsabilizo de abrazar este delicioso y muy serio juego de la comedia. Mis condolencias a toda la familia y amigos del gigante Polo Polo. Descansa en paz. Mi admiración eterna”, se lee en el perfil de Adal donde también compartió un videoclip de la vez que Polo Polo estuvo como invitado en Otro Rollo: “En la TV de antes y con toda la censura, aun así Polo Polo rompía las reglas en Otro Rollo. Al día de hoy no ha vuelto a suceder”, escribió Ramones.

Por su parte, Mauricio Castillo, excolaborador de Adal Ramones en Otro Rollo, también recordó al gran Polo Polo en Twitter donde, con una imagen juntos, escribió: “Con profunda tristeza les comunico el sensible fallecimiento de un gran amigo y uno de los mejores comediantes de estos tiempos. Nadie contaba los chistes como él. Era enorme. Polo Polo te vamos a extrañar. Nos harás mucha falta. Descansa en Paz”. Convertido en toda una leyenda para los comediantes de nuestro país, Polo Polo también fue recordado por Adrián Uribe quien le escribió en sus historias: “Habrá muchas risas en el cielo. Q.E.P.D Polo Polo”.

La periodista Adela Micha, también hizo uso de las redes sociales para recordar la entrañable entrevista que le hizo al comediante hace unos años: “‘Si la gente no se ríe y disfruta, no trabajo’, Este es el truco para contar chistes que me dijo cuando lo entrevisté el 31 de octubre del 2013. Me contó cómo superó las etapas más complicadas de su vida”, se lee en la cuenta de la comunicadora. A través de Twitter, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, también le dedicó un mensaje: “Gracias por tantos buenos momentos. Descansa en paz, querido Polo Polo”. Xavier López Chabelo, uno de los mejores amigos del comediante lo despidió con nostalgia: “Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran @Polo_polo”.

La causa de su muerte

Sobre la gran amistad que sostuvieron Chabelo y Polo Polo, el periodista Guillermo Ochoa dio fe recordando una divertida anécdota: “Cierta vez, jugábamos golf en La Hacienda con Chabelo y Polo Polo prácticamente paró el campo: se puso a contar chistes en el hoyo 12. Se corrió la voz y todo mundo llegó corriendo para carcajearse escuchándolo un buen rato”. Esta tarde Paul García, hijo de Polo Polo, compartió en entrevista con Ventaneando que el comediante murió causas naturales, pero compartió que los últimos años luchó con la demencia vascular: “Siempre estuvo arropado por la familia, mi hermana siempre estuvo con él, cumpliendo su última voluntad, porque él nunca quiso entrar a una institución, quería que siempre lo cuidáramos nosotros”, explicó su hijo.