‘No conocía la fuerza, hasta que conocí a mi hija’, Rocío Sánchez Azuara al recordar a Daniela

Han pasado 3 años desde que Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, falleció; sin embargo, no hay un solo día que no esté presente en la mente de su famosa mamá quien se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera con la llegada de Acércate a Rocío a Telemundo. Como parte de la nueva etapa de su programa, ahora en Miami, la conductora visitó el matutino Hoy día para hablar con Adamari López y Penélope Menchaca de este proyecto que está dedicado a la memoria de su hija quien murió, en septiembre del 2019, a los 31 años a consecuencia del lupus eritematoso sistémico con el que luchó por más de 20 años.

Durante una sincera conversación con las conductoras, Rocío reveló que su hija tuvo mucho que ver en la creación de este programa y explicó por qué: “En Estados Unidos el sistema médico es diferente, son más avanzados que en México. Daniela sí era muy consciente en ese tema de las clínicas, hospitalización, la alimentación. Ella comenzó desde los 12 años y fue un todo lo que nos motivó a hacer este proyecto donde le damos las herramientas al público para que puedan encontrar soluciones que no precisamente comprometan su economía, porque un medicamento para una persona con lupus eritematoso sistémico, como el que tenía Daniela. Ella vivió 20 años con esta enfermedad”, explicó la conductora.

Aunque Rocío siempre se ha considerado una mujer fuerte, reconoció que entendió el término de fortaleza cuando vio a su hija luchar por su vida, también recordó la memoria de su mamá, doña Juana Azuara Meraz, quien falleció a la edad de 97 años, sólo un año después de la partida de su hija: “Mi guerrera es mi hija y mi madre, que se fue un año después que mi hija. Ellas significan absolutamente todo, yo creo que he sido siempre una mujer muy fuerte, pero no conocía la fuerza, hasta que conocí a mi hija y a mi madre. Las llevo conmigo siempre. Mi mamá era mi fan número uno, siempre me lo decía y sí, sí lo fue y lo sigue siendo”, comentó visiblemente conmovida la conductora quien reveló que siente que todo lo bueno que está pasando en su carrera es un regalo divino: “De pronto las cosas empiezan a pasar mágicamente”, dijo.

En esta plática, Rocío también hizo referencia a otro de sus ángeles en el cielo su amiga Christian Bach quien murió meses antes de la partida de Daniela: “Christian Bach, mi amiga entrañable, mi hermana, porque era mi hermana. Primero se fue Christian, después se fue Daniela, ellas tenían mucha comunicación, después se fue mi madre. Tres mujeres que, sin duda alguna, me han enseñado muchas cosas”, añadió. Cuando Adamari López le preguntó cómo le hace para ayudar a su público, a través de su programa, cuando ella también está lidiando con sus propios problemas, la presentadora explicó: “Pensando en todo lo que yo no tuve cuando lo necesité. Cuando yo necesité un hombro para llorar, un oído, un escucha, un consejo, yo no lo tuve, yo tuve que buscar esas herramientas solita”, dijo.

Un año más sin Daniela

El pasado 5 de enero, Rocío Sánchez Azuara utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su hija Daniela en el que hubiera sido su cumpleaños número 34, una fecha que siempre tendrá un significado muy especial para la presentadora: “Mi Nanys, el mejor y único regalo de Reyes, mi muñeca, recordándote, honrándote cada día y siempre en mi corazón”, se lee en su feed junto a una foto de la infancia de su hija. Aunque la conductora se ha mostrado muy fuerte ante la ausencia de Daniela, le confesó a Adamari que no ha podido cumplir una promesa que le hizo en sus últimos días: “Mi hija siempre me dijo: ‘No me llores’ y sí le lloro mucho, me acuerdo y me pongo mal”, admitió, visiblemente conmovida mientras recibía el consuelo de las conductoras de Hoy día, un programa que la recibió con los brazos abiertos.