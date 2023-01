Pati Chapoy celebra 27 años haciendo historia con Ventaneando

Un día como hoy, pero hace 27 años, se transmitió por primera ocasión por la señal de TV Azteca el programa Ventaneando, una emisión que ha hecho historia, no sólo en el medio del espectáculo, sino por el fenómeno que representó este formato para la televisión mexicana. Para celebrar esta importante fecha, Pati Chapoy y el resto de los involucrados en este exitoso proyectos, festejaron por todo lo alto este aniversario en el que los conductores compartieron las anécdotas más especiales a lo largo de la extensa historia de esta emisión que cambió el concepto de cómo dar las noticias de espectáculo de nuestro país.

Para abrir este programa, Pati Chapoy invitó a parte del staff, detrás de cámaras a que aparecieran a cuadro para agradecerles por un año más de éxito: “El día de hoy estamos celebrando 27 años de transmitir ininterrumpidamente este programa, que al día de hoy son 7 mil 186 programas. Están viendo ustedes en su pantalla a parte del equipo que hace posible que se siga transmitiendo este programa, desde que se inició”. Emocionada por celebrar junto a sus colaboradores, Pati les preguntó: “Siempre hay una anécdota que nos ha movida, ¿cuál es la tuya?”. En ese sentido, Daniel Bisognio recordó: “Tengo tantas que no sé por dónde empezar, pero yo creo que el nacimiento de Michaela estando al aire me avisaron que se le había roto la fuente Cristina y tuve que correr a recibir a mi Michaela y todos los momentos buenos o malos los he vivido en Ventaneando”.

Por su parte, Pedrito Sola, quien ahora tienen una relación de gran hermandad con Pati, confesó que no siempre ha sido así: “Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero la que más me impresionó fue del día en que te conocí, que hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración”, reconoció el comunicador quien mientras contaba, fue interrumpido por Pati quien, en tono de broma comentó: “Te enamoraste de mí Pedrito”, aceptando su gran admiración por ella, Pedrito explicó: “Sí, yo estaba todo nervioso, tardé un año para hablarte de tú, en el programa te hablaba de tú, pero en la vida de usted, porque no podía, esa es mi anécdota más importante”, comentó el conductor quien, según la propia Pati es el candidato más fuerte para tomar su lugar, en el momento en el que ella decida retirarse.

Ventaneando, una leyenda para la televisión mexicana

El pasado viernes, los conductores de Ventaneando recibieron en el foro al Director General de Contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, quien los sorprendió con un pastel con el que dieron inicios a los festejos por su aniversario: “Les comento que con este pastel que pueden ver empiezan las celebraciones de los primeros 27 años de transmisiones ininterrumpidas de Ventaneando. Este pastel llegó al foro hace unos momentos en manos de nuestro director Adrián Ortega que muy amablemente vino a felicitarnos”, comentó Pati mientras mostraba imágenes de su encuentro con el alto ejecutivo de la televisora a quien le preguntó: “¿Llegaste a ver en algún momento Ventaneando?”, emocionado, Ortega admitió: “Yo era fan total, Ventaneando”, reconoció.

Para Adrián Ortega, este programa revolucionó la forma de hacer tele en nuestro país: “Cambió la historia de la televisión”, comentó mientras Pati le daba la razón: “¡Eso sí!”, comentó la titular de la emisión. Para el nuevo Director de Contenido de TV Azteca, este programa lo inspiró a trabajar en la televisión: “Todo. Era la época de la guerra de las televisoras. Todo, la confrontación, lo que decían, sí cambió el método de comunicación en México, la forma de pensar era increíble fui fan natural. Yo pensaba: ‘Un día voy a trabajar en la televisión. A mí me conmueve que bajes al foro y que platiques con nosotros los conductores, porque de repente, esas cosas no suceden ¡Felicidades Pati y equipo! Me conmueve muchísimo la historia que han hecho en la televisión”, finalizó el ejecutivo.