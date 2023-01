América Guinart presume su reencuentro en Los Ángeles con su hija

Las fiestas decembrinas del 2022 fueron muy especiales para Alejandro Fernández quien tuvo la fortuna de pasar Navidad y Año Nuevo en Vail junto a su novia, Karla Laveaga, su mamá, doña Refugio Abarca y sus 5 hijos. Aunque normalmente los chicos no pasan las dos fechas con su papá, esta ocasión todo se acomodó para que así ocurriera. Después de sus vacaciones de ensueño por la nieve, sin duda, la más emocionada en reencontrarse con sus hijos era América Guinart, exesposa del cantante y mamá de sus tres hijos mayores. Tras reunirse con Camila y Álex, en Guadalajara, contaba los días para encontrarse con América quien desde hace un tiempo reside en Los Ángeles donde se está preparando para cumplir su sueño de ser diseñadora de modas.

Luego de reencontrarse con sus nietas Cayetana y Mía, América viajó a Los Ángeles para visitar a América, su única hija que no vive en México. A través de su cuenta de Instagram, la tapatía compartió un collage de fotos junto a su hija y a su novio, Franco Mestre, quien también formó parte de las vacaciones familiares en Vail. La exesposa de El Potrillo publicó en una de sus historias este conjunto de fotos al lado de su hija y la acompañó de la frase: “Mi corazón, feliz por haber abrazado al pedacito de mi vida”, se lee sobre las fotos donde vemos a las Américas muy sonrientes disfrutando de este tiempo juntas, antes de que les toque despedirse nuevamente.

Aunque América Guinart está feliz de ver a su hija realizarse en el extranjero, hace unos meses, reconoció en entrevista con Ventaneando cómo se sintió cuando América le informó que había tomado la decisión de irse de México para cumplir su sueño de convertirse en diseñadora de modas: “Sí está muy enamorada (América), está jovencita y ahorita está estudiando la carrera de Diseño de Modas y entonces se fue a Los Ángeles. Su novio es de papás mexicanos, él nació en San Diego. El otro día América me dijo: ‘Mami, a lo mejor no me regresaría yo a México’, yo medio me lo esperaba, yo soy súper muégano de mis hijos”, reconoció Guinart quien poco a poco se acostumbra a lidiar con la ausencia de América.

En aquella entrevista, la tapatía admitió que, aunque ha sido muy duro aceptar que América viva en otro país, se siente muy orgullosa de verla crecer: “Donde ellos estén felices y donde encuentren su vida y su felicidad, yo también voy a estar feliz”, puntualizó. Hace un año, en medio de la pandemia, América le concedió una entrevista vía Zoom, también al programa Ventaneando, donde la tapatía se deshizo en halagos hacia sus hijos y habló de cómo América es la única que ha querido desarrollarse lejos de los escenarios, a pesar de poseer el talento musical de los Fernández: “Está muy contenta, también ya sabes que ella canta muy bonito, toca instrumentos, como Camila y Álex, solamente que a ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a eso”, explicó orgullosa Guinart.

El sueño de América Fernández

Aunque sí canta muy bien, América está trabajando muy duro para cumplir su sueño en el mundo de la moda. Sobre el talento de su hija como diseñadora, Guinart puntualizó: “Ahorita está haciendo una marca de ropa, es muy creativa, ella siempre se ha ido por lo fashion, el diseño de joyas y de ropa y de cosas así, es buena, es muy buena y está súper padre lo que está haciendo”. América tiene la fortuna de contar con el apoyo de toda la familia en su camino rumbo al diseño de modas, incluso Álvaro Fabier, novio de su mamá, la ha cobijado en algunos proyectos: “La primera cosa artística, mi colección, él me consiguió todo. Yo tenía 16, 17 (años) estaba chiquita, me vio que me gustaba (la joyería) y me dijo: 'Yo tengo este amigo y no sé qué' y yo ya era diseñadora”, recordó hace unos meses América durante un Live en Instagram con su mamá.