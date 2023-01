Danna Paola confiesa por qué llegó a pensar en el retiro: ‘Me replanteé tirar la toalla’

Han pasado ya más de dos décadas desde que Danna Paola Rivera Munguía comenzó a escribir sus primeras memorias como artista convirtiéndose en la protagonista infantil preferida del público. Conforme la actriz y cantante fue creciendo su carrera fue tomando un rumbo que, en un momento, la llevó al límite, provocándole una depresión que enfrentó cerrando filas y haciendo una introspección que la llevó a descubrir su verdadera esencia como artista. En medio de uno de los momentos más exitosos de su trayectoria, Danna habló en una sincera entrevista para Vogue México, sobre cómo fue que pasó de querer retirarse a encontrar su propio estilo como cantante y triunfar conectando desde el corazón con sus fans.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante esta sincera charla, Danna Paola recordó uno de sus momentos más difíciles como artista, el instante en el que descubrió que más que seguir su intuición estaba llevando su carrera por el camino que otros querían marcarle: “Muchas veces consideré y me replanteé tirar la toalla de la carrera, bastantes veces, porque es una presión muy grande ahí afuera, todo el tiempo, querer complacer a todo el mundo es imposible, no se puede. Y creo que eso me llevó a una depresión muy grande y a una presión sobre el motor de lo que es ser artista, no ser un producto”, aseguró. Aunque por muchos años siguió el camino que le estaban marcando, llegó un momento en el que sintió la necesidad de poner un alto: “Crecí siendo un molde de popstar de tienes que cantar esto, tienes que hacer eso y entonces tienes que ir por esta línea y tienes que cantar estas canciones”, dijo.

VER GALERÍA

Aunque su talento jamás estuvo en duda, Danna sentía que más que ofrecerle a sus fans un trabajo hecho desde el corazón, estaba sólo cumpliendo con un contrato: “Todas las canciones y toda mi música tenía que ver con mis telenovelas, entonces, en realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo y decía: ‘Bueno es que no quiero ser esto a dónde quiero ir, qué quiero contar’”. Fue entonces que la cantante decidió comenzar una revolución muy personal que la llevó a alzar la voz y tomar el mando de su carrera: “No me sentía yo, me sentía parte del sistema, me sentía parte de lo que estaba de moda y justo sucedió una desconexión. Empecé a encontrar un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí”, puntualizó.

De acuerdo con la cantante, fue en este momento, en el que fortaleció su confianza en sí misma que todo comenzó a fluir de nuevo: “Primero aprobar mi pasión, la música que quiero hacer, lo que quiero decir, cómo me quiero vestir. Quería empezar a descubrir quién era esa Danna, no Danna Paola, sino Danna”. Tomar las riendas de lo que quería transmitir en el escenario provocó que encontrara su camino y el mensaje de empoderamiento que quiere transmitir a sus fans: “Soy muy firme con lo que quiero y con lo que no quiero, sobre todo y creo que por eso cada día estoy creciendo más como ser humano, ese es mi proyecto personal”, detalló Danna quien, actualmente, sostiene un romance con el también cantante Alex Hoyer.

VER GALERÍA

Su rebelión musical

Desde su trinchera, Danna Paola ha creado a través de su nueva música, su principal herramienta para transmitir su sentir: “Estoy dejando muchas reglas de la industria a un lado, para poder descubrir este éxtasis en cada una de las canciones que escuche, no estoy en búsqueda de un hit, estoy en búsqueda de crear música y conectar”. Durante esta entrevista, la cantante echó un vistazo al pasado y le envió un mensaje a aquella niña que, jugando, ingresó al mundo de sus sueños: “Tenía tantas ganas de crecer que, le diría que no se lo tome tan personal, que crecer no es tan divertido como lo piensa”, comentó sincera la cantante a su yo de la infancia.