‘Por ser responsable en mi trabajo, estaba siendo irresponsable conmigo’, Paola Rojas

Siempre honesta a la hora de hablar de la evolución que ha experimentado en los últimos años, Paola Rojas le abrió su corazón a sus compañeras de emisión en Netas Divinas para hablar de las segundas oportunidades. Cuando fue cuestionada sobre a quién sí le daría una, sin dudarlo, la periodista reveló que la persona a la que le gustaría ofrecerle esta opción sería a ella misma. En ese sentido, Paola explicó que la versión a la que le daría una nueva oportunidad sería a la que desempeña en el trabajo pues admitió que, en el pasado, su exigencia era extrema. Recordemos que recientemente, la comunicadora se despidió del noticiero Al aire con Paola, un proyectó que comandó, desde 2016 hasta finales del 2022.

Durante una ronda de preguntas, Paola admitió que no dudaría en darse una segunda oportunidad para disfrutar más su labor periodística: “Me daría otra oportunidad a mí, a esa Paola que se exigía demasiado. Lo dije recientemente en una entrevista, eso que me decía todo el tiempo de: ‘Al trabajo no se falta’, esta exigencia extrema, incluso enferma de ir a trabajar y además haberme sentido orgullosa de ello, creo que es un despropósito, creo que apenas lo estoy asimilando, estoy en otra etapa laboral y profesional tan diferente”, comentó la periodista quien, hace unas semanas, también en Netas Divinas, admitió que le causaba miedo despedirse de su estricta rutina de las mañanas; sin embargo, aceptó que esta nueva etapa también la ilusiona mucho.

Paola reconoció que, en el pasado, se descuidó en muchas ocasiones, con tal de cumplir con las exigencias del trabajo: “Hasta ahora que no voy con esa prisa y que no es todo tan vertiginoso, entiendo que, por ser responsable en mi trabajo, estaba siendo irresponsable conmigo, con mi estabilidad. De pronto estiras demasiado la liga y eso no es estable, eso no es armónico”, reconoció. Detrás de esta necesidad de ser perfecta en el trabajo, la periodista encontró una inseguridad en la cual, ahora que tiene más tiempo para ella, está trabajando: “Nos evadimos con el trabajo”, añadió.

El amor después del divorcio

En el mismo tenor de las segundas oportunidades, Paola también compartió los retos a los que se enfrentó en el terreno sentimental, una vez que decidió volver a abrir las puertas de su corazón: “A mí me pasó que, ya una vez que me divorcio y que estoy con una pareja, me topo con que él quiere dar muchos pasos muy pronto. Él venía de una historia en la que se había divorciado un poco antes que yo, pero venía de ese proceso. Hablaba de vivir juntos y ponerle fecha, fantaseaba con el hecho de tener una hija juntos, yo que solamente tengo hijos, hablaba de muchas cosas”, recordó sobre la primera pareja que tuvo después de separarse del papá de sus dos hijos.

Aunque, por un momento, le siguió la corriente a su nueva pareja, se dio cuenta que esos deseos tenían una razón detrás: “De pronto yo tuve este golpe de consciencia y dije: ‘Este brother tiene un pensamiento muy tradicional, que sus papás estuvieron juntos para siempre y que no pudo romper con ese esquema, se divorció y necesita, otra vez, muy rápido, la casita’”. Tras detectar esto, en un acto de sinceridad, Paola habló con su entonces pareja: “Lo hablamos y le dije: ‘Así no, aquí no hay ni sustitutos, ni prisa. Si nos vamos a vincular, nos vamos a vincular desde una relación madura de lo que somos ahora: Dos personas divorciadas, cada quien con sus hijos, con estos dolores que estamos sanando y acomodando. Pero yo no soy tu terapeuta’”, recordó la periodista.