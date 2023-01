Como nunca, Natalia Téllez habla de su relación con Antonio Zabala: ‘Él me dio una segunda oportunidad’

Convertida en una de las conductoras preferidas de Netas Divinas por la apertura con la que aborda los temas del programa, Natalia Téllez se sinceró una vez más y reveló cómo su historia de amor con Antonio Zabala, papá de su hija Emilia, se cuenta en dos partes ya que, muy al inicio de la relación, ella decidió terminar con él. Mientras las conductoras de esta emisión hablaban de las segundas oportunidades, la presentadora reconoció que, en su caso, fue ella quien recibió este gesto por parte de su actual pareja. Natalia detalló que, en aquella ocasión, decidió romper con Antonio víctima de sus miedos; sin embargo, fue durante el tiempo de su separación, que describió que él era el hombre con el que quería formar una familia.

Más sincera que nunca, Natalia compartió con la audiencia del programa un poco de su historia con el papá de su hija: “Yo estoy con Antonio, porque él me dio una segunda oportunidad a mí”, comentó. La conductora recordó que esto ocurrió tiempo antes de que decidieran escribirle a la cigüeña: “Yo estuve con Antonio y yo lo corté, porque tenía como dudas de ciertas cosas, pero para bien o para mal, tuve la necesidad de buscarla, de realmente escarbar para saber cuál era la verdad absoluta de Nat. Porque yo sabía que si estaba con Antonio, lo que seguía era una familia, porque eso era lo que él quería, estaba hablado y a mí me dio mucho miedo y traté de escapar de eso, traté de cuestionarlo hasta el último segundo”, reconoció.

Natalia recordó que, desde que conoció a Antonio, él le expresó sus ganas de formar una familia, un deseo que ella también compartía, pero que le generaba muchas dudas: “Se habló todo, familia, vivir juntos y como que todas mis alarmas de orfandad, caos, miedo, todo se encendió”, añadió. Luego de descubrir que también quería construir una vida al lado de Antonio, ella lo buscó y el resto es historia: “Después él me dio una segunda oportunidad para retomar la relación y también es bueno aceptarlo, porque creo que es una segunda oportunidad que ha fructíferado, aunque yo estaba tratando de sabotearla salió, porque venía, yo lo deseaba y porque la pudimos construir, entonces, me parece que no siempre las segundas oportunidades salen mal”, puntualizó.

La razón por la que no publica a Emi

En otro momento de este programa, Natalia también abrió su corazón y contó por qué, a un año del nacimiento de su bebé, no ha publicado fotos de su carita, pues a pesar de sí compartir algunos aspectos, no ha querido revelar su identidad: “Yo por eso no enseño a Emi, porque me da miedo, yo soy muy aprensiva de eso, me da mucho miedo, porque ahí sí veo, tal vez no la maldad, pero la exposición que genera ciertas cosas que yo no puedo manejar, porque sé que soy insegura en cosas y a lo mejor extra sensible”, explicó la conductora. Por esta razón, Natalila es muy cautelosa con lo que comparte en redes sociales de su vida privada: “Nadie te dijo que detrás de ese cubo la gente te quiere escuchar, en sí, no está hecho para la validación, está hecho para la exposición y la exposición siento que nos pone muy vulnerables”, explicó.

Este criterio también lo usa con Antonio Zabala, pues cree que guardarse los detalles de su vida juntos le da más tranquilidad: “Cuando se exponen mucho las relaciones creo que se ensucian, aunque estés buscando validación, hay cierta energía de la gente que no sabes si les va a dar gusto o en realidad no, pasa mucho con las redes que nosotros le hablamos a un aparatito que creemos que nos ama y nos valida, pero luego por eso es tan shockeante el hate”, añadió la conductora. Es debido a esto que, aunque Natalia sí se mantiene activa en redes trata de proteger al máximo su vida familiar: “En mi caso, siento que pongo en peligro cosas que me importan”, finalizó la también actriz.