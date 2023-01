Paulina Mercado, novia de Juan Soler, confiesa qué la conquistó del argentino: ‘No fue su guapura, fue su interior’

A poco más de un mes de Paulina Mercado y Juan Soler, conductores de Sale el Sol, dieran a conocer que se encuentran disfrutando del inicio de una relación, la presentadora contó nuevos detalles de cómo ocurrió el flechazo, durante su visita al programa Montse & Joe, donde reconoció que su historia comenzó con una amistad que se transformó en amor con el tiempo. Más sincera que nunca, la novia del argentino se dijo muy contenta por el momento que está viviendo: “Estoy feliz, estoy rayada, me estoy dando la oportunidad, porque aparte de todo ha sido maravilloso, porque fue una sorpresa. Éramos muy amigos”, contó la presentadora en la emisión conducida por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

Aunque Paulina reconoció que su historia no fue de amor a primera vista, admitió que el argentino le pareció atractivo desde que lo coincidió en Imagen TV: “Yo lo conocí en el foro de Sale el Sol, el día que lo vi platicando con Luzma Zetina, hace dos años, dije: ‘¡Qué hombre tan guapo!’. Lo conocí, fuimos muy amigos, pero lo que me gustó no fue su guapura, fue su interior, suena cursi, pero te lo juro”, comentó. La presentadora recordó que, cuando comenzaron a ser amigos, él estaba en una relación: “Lo conocí con novia, la novia argentina, no la conocí, pero me imagino que era una tipaza, me encantaba cómo Juan era con ella, cómo se llevaba con ella, cómo se maneja en pareja y siempre fuimos muy amigo, yo tenía pareja, él me daba consejos”, añadió.

Después de un tiempo de ser amigos, luego de que ella, quien también estaba en una relación, terminara con su antigua pareja comenzaron a conocerse desde otra mirada: “Él terminó con la argentina, la quería mucho, es una gran mujer, pero creo que una relación a distancia es complicada. Los dos habíamos cortado y la verdad es que yo no soy muy salidora, soy mucho de estar en mi casa, con mis hijos, no soy nada reventada, no fumo, no tomo, pero sí soy divertida”. En las salidas con sus compañeros de trabajo, comenzó a ser una constante que Paulina y Juan compartieran mucho tiempo: “Siempre terminábamos platicando Juan y yo, él es un gran papá, tiene tres hijas, yo soy, la verdad, una mamá muy presente, empezamos a coincidir mucho y un día me dijo: ‘Hay que salir"', dijo.

Su primera cita

Aunque tenían planeado tener una cita formal, de acuerdo con Paulina, la realidad es que la primera ocasión en que se mostraron cariñosos en público fue cuando la prensa los captó: “No habíamos salido nunca y teníamos una cena, entonces fuimos al súper a comprar botanas, era la primera vez que salíamos al supermercado a comprar botanas. Me dio un beso en la frente, lo abracé y nos tomaron fotografías, de ahí ya decían: ‘Son novios, se aman, se adoran, llevan años’. Fue ahí que dijimos, pues ya qué, hay que salir”, comentó la presentadora sobre el inicio de su historia con Juan: “Estamos con los pies en la tierra trabajando mucho en la relación, no queriendo lastimar a nadie y haciendo las cosas bien”, puntualizó.

Aunque, de alguna manera, se vieron orillados a hablar públicamente sobre lo que estaban sintiendo, Paulina y Juan han estado disfrutando libremente de sus sentimientos, de hecho, ya hasta pudieron protagonizar su primera cita formal: “Ha sido una historia muy linda, hemos salido ya solitos va todo poco a poquito”, agregó. Tal como lo ha explicado el argentino, todavía no son novios, están en la etapa de conocerse y descubrir si son el uno para el otro: “Estamos saliendo Juan Soler y yo, estamos contentos, todavía no hay nada formal, estamos viendo qué va a pasar con nuestras vidas”, finalizó la conductora.