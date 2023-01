Ale Capetillo presume su encuentro en Madrid con su mejor amiga, Nicole Peña

Después de su visita a México, donde pasó varios días junto a su familia, Ale Capetillo está de vuelta en Madrid, la ciudad que se convirtió en su casa desde hace más de dos años cuando, una oferta laboral, la hizo tomar la decisión de hacer sus maletas y emprender una aventura desde cero en aquel país. Con el paso del tiempo, la influencer se ha adaptado de maravilla a su vida en La Madre Patria pues, además de estar creciendo en el terreno profesional, ha comenzado una relación con un joven libanes con quien celebró recientemente un año de amor. Además del trabajo y el amor, Ale también disfruta de sus amistades, algunas que viven allá y otras, como Nicole Peña, que pasa mucho tiempo en la capital española por motivos familiares.

Aunque Nicole no reside en España viaja constantemente allá desde que su papá, Enrique Peña Nieto, y su novia, Tania Ruiz, se mudaron a Madrid, ciudad en la que la menor de los hijos del expresidente pasa grandes temporadas. Como cuando iban juntas al colegio en México, Nicole y Ale Capetillo continúan siendo muy cercanas, por esta razón, cada que pueden coincidir quedan para verse y disfrutar de su amistad como en el pasado, así lo dejó ver Ale en su cuenta de Instagram donde compartió un álbum de fotos de su día, en el que una imagen al lado de su amiga Nicole llamó la atención: “Pasando el día con chica guapas y un look guapo”, escribió la influencer como descripción de estas imágenes.

Esta publicación causó revuelo entre sus seguidores, como Paulina Peña, hermana de Nicole, quien en los comentarios escribió: “Las más”, haciendo referencia a la cercana amistad que han tenido desde muy pequeñas Ale y Nicole. Hace un par de semanas, la primogénita de Enrique Peña Nieto, compartió con sus seguidores que, para recibir el Año Nuevo, se reuniría con su familia en España desde donde, tanto ella, como su hermana Nicole, publicaron imágenes de su visita a la nieve. Según comentó la menor de las hermanas Peña Pretelini, no esquiaba desde 2018, cuando sufrió una lesión mientras realizaba este deporte en una de sus vacaciones bajo cero.

Esta no es la primera ocasión que Nicole y Ale se dejan ver juntas en Madrid. Desde que la influencer se mundó a La Madre Patria ha recibido la visita de su amiga en dos ocasiones; la primera, en julio de 2021, sólo un par de meses después de haber llegado a España. En aquella ocasión, Ale compartió emocionada su reecuentro con su mejor amiga con quien se volvió a ver en diciembre de ese año, cuando ambas volvieron a compartir en redes, fotos juntas. En esos dos viajes, Paulina Peña, hermana mayor de Nicole, también estuvo presente, pues también tiene una cercana amistad la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Ale avanza con pasos firmes en España

A diferencia de Nicole, quien viaja a España para ver a su papá, Ale vive sola en Madrid, una experiencia que de acuerdo con sus palabras la he hecho madurar en tiempo récord: “Aquí en España estoy creciendo muchísimo y me encanta aprender de su cultura, estoy creciendo como persona, aprendiendo a salir adelante”, confesó la influencer a ¡HOLA! Tv hace unos meses. La joven habló de cómo ha querido hacerse de un nombre propio a pesar de la fama de sus padres: “Quise buscar mi caminito, lo que me apasiona es la moda y en eso estoy, en algún futuro me encantaría lanzar mi marca de ropa, algo que se estaba cocinando cuando estaba en México, le tuve que poner pausa ahorita que tuve hacer el reto de venir y hacer mi vida independiente”, explicó.