Conmovida hasta las lágrimas, Aislinn Derbez recuerda el gesto más tierno que ha recibido de su papá

Como buen amante de la televisión, Eugenio Derbez siempre ha sido muy bueno para la producción y si de sorprender a sus seres queridos con sorpresas él se pinta solo, así lo recordó Aislinn Derbez durante uno de los episodios de su podcast, La Magia del caos, donde con sus amigos de la prepara echó un vistazo al pasado. Entre las memorias más especiales que tiene de aquella época fue su fiesta de 18 años, un evento que su papá hizo que fuera un día inolvidable debido al original obsequio que le preparó y que la conmovió hasta las lágrimas.

Durante la charla con la actriz Romina Sacre y Vicente Cruz, dos de sus mejores amigos de la preparatoria, recordaron aquella ocasión en la que Eugenio preparó un video en el que varias celebridades le desearon un feliz cumpleaños a Aislinn: “Tú papá hizo un video con López-Dóriga, lo vimos y tú llorabas, porque tú no estabas consciente de que existían esas imágenes”, recordó su amigo. Lo realmente especial de este clip que produjo Eugenio para su primogénita fueron una serie de imágenes de su infancia, en especial de cuando era recién nacida, pues ella tenía entendido que el actor no había estado presente en esa época, una situación que hasta ese día supo que era mentira.

Entre lágrimas, Aislinn narró por qué este gesto de su papá fue tan especial: “Yo me puse a llorar, porque mi papá me hizo un video con imágenes de mi infancia y de todos mis amigos y la gente que me importante en ese entonces diciéndome feliz cumpleaños. En este video había uno donde yo estaba recién nacida con mi mamá y mi papá juntos, lo veo y me pongo a llorar y me dicen: ‘¿Por qué lloras?’ y yo: ‘Porque a mí siempre me dijo mi mamá que papá no estuvo cuando yo nací y entonces mi papá voltea y me dice: ‘Sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día, porque me dio rubéola y me estaba curando, pero claro que ahí estuve, todavía estaba en el hospital tu mamá’”, recordó la actriz.

La gran relación entre Eugenio y Aislinn

En ese momento, Aislinn le contó a su papá la versión que ella tenía sobre su nacimiento: “Yo me puse a berrear, porque dije: ‘¿Cómo? Yo pensé que no habías estado en mucho tiempo cuando nací, hasta mucho tiempo después de que nací’. No sé por qué me afectó tanto esa historia que mi papá sí estuvo cuando nací”, detalló Derbez quien todavía se conmueve al saber que su papá estuvo para ella desde el primer momento en que llegó al mundo. Sobre su debut en la paternidad, Eugenio ha revelado que fue un gran reto, de hecho, aquella época lo inspiró cuando realizó su ópera prima en el cine: “De hecho, en mi película No Se Aceptan Devoluciones la frase que viene acompañada con el título que es: 'Eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y la hice basada en ti”, le confesó Derbez a Aislinn durante uno de los primeros capítulos de La magia del caos.

En aquella conversación, Eugenio se confesó con su hija y reconoció que su paternidad con ella fue una gran lección: “Tú fuiste mi gran maestra, porque fuiste la primera que me dijo: ‘Yo no quiero ser como tú, no me interesa ser como tú, no quiero llevar la calidad de vida que tú llevas, no quiero vivir como tú vives. Y fue cuando dije: ‘¡A caray!, entonces mi vida no es tan maravillosa cómo yo pensaba’, porque ella me decía, claro que no quiero vivir cómo tú, yo sí quiero disfrutar la vida, yo sí quiero tener amigos, porque no tengo amigos”, contó aquella ocasión Eugenio quien siempre ha apoyado a sus cuatro hijos para conseguir sus sueños.