A menos de un mes de convertirse en mamá, Andy Escalona regresó a 'Hoy'

Después de debutar como mamá, con la llegada de Emilio, su primer hijo, Andrea Escalona ha regresado al trabajo a menos de un mes del nacimiento de su bebé. Esta mañana, el elenco del programa Hoy se mostró muy emocionado de recibir en el foro a Andy quien retomó su actividad como conductora del matutino, luego de la maternidad. Con una gran sonrisa, la presentadora se reencontró con sus compañeros quienes la consintieron con un abrazo grupal: “Ahora sí, ¿qué creen?, tenemos casa llena, la familia está completa, está nuestra Andy Escalona, ya convertida en mamá”, comentó al inicio de la emisión Galilea Montijo, quien se encargó de presentarla.

Con su sonrisa como mejor accesorio, Andy tomó su lugar en el matutino, una actividad que echaba mucho de menos: “Yo feliz, los extrañé, los extrañé’, comentó para luego presentar la primera sección del programa: “Vámonos con la nota que anota”. Después, vimos a Andy en la sección que hace con Tania Rincón, La Nube, donde su compañera también la recibió con un fuerte abrazo, en ese momento, Escalona reveló que Tania ha sido de sus grandes consejeras en la maternidad: “Hacemos facetime y yo le preguntaba: ‘Tania, ¿cómo le hago con el saca leche?’”, emocionada de poder ayudar a la recién estrenada mamá, la conductora dijo: “Está bien, es que uno necesita guía, como que te dan al chiquillo, pero no viene con instructivo”.

Más tarde, Andy se sentó en la sala del foro para contarle a sus compañeros detalles del parto, como la razón por la que, a pesar de haberse preparado para que Emilio llegara al mundo de manera natural, al final lo hizo a través de cesárea: “Me dice la enfermera: ‘Oye, no me está gustando, está bajando su ritmo cardíaco, está sufriendo’, cuando dijo está sufriendo, yo dije: ‘Ábranme, ya sáquenlo como sea’, 30 minutos después estaba en la plancha súper expuesta, me dolía la cabeza, pensaba en mi mamá. De repente llegó Marco, me agarró la cabeza, me decía cosas. Escucho que la doctora dice ya está la cabeza, le digo a Marco: ‘Tú asómate’, me dice: ‘¡No!’, comentó entre risas la presentadora quien delató a su pareja quien, prefirió conocer a su bebé cuando se lo acercaron al pecho a Andy.

Para su regreso al programa Hoy, Andy eligió un traje sastre, de pantalón, en tono verde botella que combinó con un bralette negro. Sobre cómo se está cuidando para recobrar su figura tras el embarazo, Andrea le contó a la prensa, a su salida del programa su secreto: “Fajada, bueno en el programa no, pero en la vida real con faja quirúrgica, porque el cuerpo tiene que regresar, es increíble lo que hace el cuerpo, es una cosa maravillosa”, comentó en entrevista con el periodista Edén Dorantes. En este encuentro con los medios, Andy confesó que durante el parto sintió en todo momento a su mamá: “Sentí como si se abriera un portal, entre el cielo y la tierra, tocar a Dios, mis ojos brillosos de ver a Marco, a mi bebé, una felicidad que dije: ‘Todo vale la pena’. Sentí a mi mamá nunca había vivido algo así, no sé ni cómo explicarlo”, detalló.

¿Con quién se quedó Emilio?

Andy reconoció que su regreso a Hoy se dio gracias al gran apoyo que tiene en casa, pues reveló que además de una niñera, su bebé se quedó bajo el cuidado de su papá, Marco Estrada: “Tengo una nanny que me está ayudado, mi novio también se quedó con él”, puntualizó la conductora. Desde las primeras horas de este 16 de enero, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram cómo se organizó para retomar sus actividades laborales: “Al rato regresó corriendo para darle leche, ya le dejé una toma que es la que se va a saltar, es de 3 onzas, porque cada 3 horas hay que estar aquí, en lo ve viene siendo la lactancia. ‘¿Qué sientes que tu mami ya regresa a Hoy?’”, comentó mientras alimentaba su bebé, al mismo tiempo que su estilista la peinaba.