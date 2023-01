‘Me hicieron sentir fea’, Galilea Montijo da detalles de la relación que más le costó dejar

Hablar de Galilea Montijo es hacer referencia a la combinación entre talento y belleza que ha conquistado al público desde sus inicios. A pesar de haber ganado un concurso de belleza que le abrió las puertas de la televisión en México, la tapatía le confesó a sus compañeras de Netas Divinas que no siempre ha sido segura de su físico y dando lecciones de sinceridad, recordó la relación en la que sufrió un abuso psicológico que la hacía sentirse poco atractiva. Para sorpresa de sus compañeras de programa, Montijo dio detalles del noviazgo que más trabajo le costó dejar debido a los miedos que generó a lo largo del tiempo que compartieron juntos.

Sin decir nombres, Galilea respondió a Ángela, la voz de la emisión, cuál de sus relaciones fue la más complicada, con la simpatía que la caracteriza, comentó: “De todas he pensado lo mismo, de todas, en algún punto, dije: ‘¿Qué hago aquí?’”. En un tono más serio, al presentadora reconoció: “Hubo una que me costó muchísimo salir de ella y mira que llegaba con las camisas con labial rojo, me costaba mucho. Fue la relación de la que más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida. Físicamente me hicieron sentir muy fea”. Para Galilea los comportamientos de su pareja le comenzaron a provocar inseguridades que no tenía.

Galilea admitió que aquella situación le causaba tanta angustia que la comenzó a afectar de manera física cuando bajó drásticamente de peso: “Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido mis caderas, en esa relación yo pesaba 41 kilos”. La tapatía aseguró que todo lo que estaba viviendo la mantenía en un modo de alerta que la hizo darse cuenta de esa pareja no era buena para ella: “Era la angustia, la inseguridad, me pisaron, me destrozó el autoestima por completo, me sentía espantosa y yo no sabía cómo salir de esa relación, me daba mucho miedo, porque aparte muy enamorada y llegué a permitir eso (infidelidades)”, recordó Galilea quien, logró salir de aquel noviazgo después de algunos atropellos.

Entre los recuerdos desagradables de aquella supuesta historia de amor, Montijo le contó a sus compañeras de emisión una ocasión en la que la irresponsabilidad de su entonces pareja la puso en peligro: “Vivíamos junto y de repente un día, me acuerdo que se quedó en la sala con sus cuates y yo me quedé dormida, porque trabajaba muy temprano, me despierto y no escucho nada, me bajo, se habían ido al antro y habían dejado la puerta abierta, valiéndole si alguien se metía y yo estaba dormida ahí. Como ese tipo de detallitos que no te das cuenta, pero lo sabes, sabes que te tienes que salir y yo en día digo: ‘Agradezco a Dios que me haya quitado la venda de los ojos"', recalcó Galilea Montijo quien actualmente tiene un feliz matrimonio, desde hace una década con Fernando Reina, papá de su único hijo.

El sueño hecho realidad de Galilea

Durante esta emisión, donde hablaron de los sueños que se hace realidad, Galilea Montijo reveló que a ella sí se le cumplió el anhelo que tenía de niña de ganar un concurso de belleza: “No había nadie a mi alrededor que estuviera en el medio, yo veía las telenovelas y decía ‘Wow qué mágico aparecer en la televisión’, pero mi mayor sueño era ganar un concurso de belleza, yo agarraba a mis primos, como yo era la más grande, yo los mandaba, yo era Miss Jalisco y yo ganaba siempre. Me ponía mis coronas, veía los concursos de belleza. Gané un concurso de belleza años después, yo no sé si realmente nuestros sueños los decretamos, es nuestro destino, una combinación de lo que buscas”, contó la conductora.