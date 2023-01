Adamari López recuerda su ruptura con Luis Fonsi: ‘Se le acabó el amor y no lo supo decir’

Han pasado ya 14 años desde que Adamari López y Luis Fonsi se divorciaron, un proceso que resultó muy doloroso para ambos ya que lo tuvieron que atravesar públicamente. A la distancia, la presentadora de Hoy día mira con distintos ojos aquel capítulo de su vida, ahora reconoce que su exesposo siempre fue una gran persona, simplemente, se le acabó el amor y no encontró el momento indicado para decirlo, debido a que, por aquellos años, ella acababa de vencer al cáncer, enfermedad que venció durante su matrimonio con el cantante. Durante las 10 horas en las que Adamari López ingresó a La Casa de los Famosos que ha comenzado a seleccionar a los influencer que formarán parte de la tercera temporada de este popular programa de televisión, la puertorriqueña abrió su corazón y recordó su ruptura con el intérprete de Despacito.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Dando lecciones de sinceridad, Adamari dijo: “Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento”. La conductora recordó algunos pasajes de aquella relación que contó en su libro, donde plasmó los sentimientos que experimentó durante su divorcio: “Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación”, explicó la popular presentadora.

VER GALERÍA

A pesar de lo retador que fue enfrentarse a un divorcio después de ganar la batalla contra el cáncer, Adamari reconoce que aquella experiencia la fortaleció: “Estuvo en los momentos en que mis padres fallecieron, y hay una relación cordial de dos personas que vivieron momentos importantes en su vida y que cada cual ha seguido su camino y que yo me alegro de su éxito. Lo tuvimos en el programa, yo canto Despacito, conozco a su esposa, ya pasó. No tengo ningún problema, ha pasado el tiempo y puedes entender cuando alguien ya no quiere estar más contigo”, comentó la conductora recordando la ocasión en la que, hace tres años, protagonizó un reencuentro con su exesposo en el matutino que conduce en Miami.

Hace un par de meses, Adamari le contó a Chucho Borrego durante una sincera entrevista para el programa de Telemundo, ¡Siéntese quien pueda!, que siempre le estará agradecida al boricua por apoyarla en los instantes más complicados de su vida: “Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré siempre, así que en ese momento fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”, puntualizó la conductora. En aquella charla, la presentadora habló también del gran momento que está atravesando: “La vida tiene ciclos en los que uno de se va enamorando de uno mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives una montaña rusa y vuelves a reencontrarte, creo que son ciclos de la vida que hacen que uno crezca y florezca”, explicó.

VER GALERÍA

Fonsi recuerda su divorcio

Aunque Luis Fonsi siempre ha preferido reservarse los detalles de su divorcio con Adamari López, hace 8 meses, el cantante le concedió una sincera entrevista al presentador de televisión Martín Cárcamo a quien le confesó, por primera vez, lo difícil que fue el divorcio: “Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: ‘Bueno, este fue un momento muy duro, sufrí mucho, pero gracias a eso pasó esto’”. El cantante reconoció que aquel capítulo fue uno de los más dolorosos de su vida: “Un divorcio no es nada divertido para nadie y mucha gente ha pasado por eso, no entro en detalles, porque es muy delicado, pero hacerlo público es el doble de difícil, porque uno tiene el dolor personal y tienes que sacar cara cuando te preguntan”, recordó.