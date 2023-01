Mayrín Villanueva habla de la relación de su hija con la de Itatí Cantoral: ‘Son hermanas de vida’

Desde que Mayrín Villanueva se casó con Eduardo Santamarina, hace más de 13 años, han dado lecciones de cordialidad con la gran relación que sostienen con Itatí Cantoral, mamá de José Eduardo y Roberto, los gemelos que procreó con el actor. Debido a la cercanía entre las familias, el cariño se extendió a la nueva generación y ahora Julia y María Itatí, hijas de Mayrín y la exesposa de Santamarina, respectivamente, han comenzado una amistad que las hace pensar que son hermanas. Hace unas semanas, Itatí Cantoral le contó a la prensa que se llevan tan bien que han llegado a pensar que sí son familia: “Dicen (las niñas): ‘Nosotras como somos medias hermanas’, yo nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”, confesó a Venga la Alegría Itatí.

Durante su último encuentro con la prensa, Mayrín Villanueva también habló de la gran relación que sostiene su hija Julia con María Itatí: “Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten cómo en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy. El año pasado, la esposa de Eduardo Santamarina ya había resaltado la dinámica familiar que tienen desde hace muchos años con Itatí: “Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo, al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, confesó Villanueva hace unos meses al matutino de Las Estrellas.

Los halagos entre las actrices han sido una constante, durante la presentación de su última película, Itatí reconoció que la actual esposa de Eduardo Santamarina es una gran mujer: “Mayrín es un ser humano increíble y Julia es mi fascinación. La verdad es que Mayrín, yo creo que Eduardo se encontró a una gran esposa”, añadió la actriz. Por su parte, Villanueva había dado detalles de la cercanía que han entre su hija y la de Cantoral: “Nuestras hijas se llevan muy bien, entonces Itatí muchas veces se la lleva con ella, nosotros nos llevamos a María Itatí también, se adoran las niñas como si fueran hermanas”, aseguró Mayrín quien en, diciembre pasado a Nueva York, con toda su familia para apoyar a José Eduardo, en la presentación de su trabajo final de la universidad donde está estudiando.

A su regreso de La Gran Manzana, Mayrín resaltó ante la prensa la gran labor que han realizado como padres Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral de quien dijo: “Ella es una gran mujer, una gran madre, el trabajo que ha hecho con sus hijos es increíble y no me canso de decirlo, cada vez que veo a los chavos realizarse, cada vez aplaudo más el trabajo que han hecho con esos chavos que son impresionantes”, comentó a las cámaras de Hoy día. En aquella entrevista, realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando le preguntaron a Eduardo Santamarina qué le pediría a los Reyes Magos, dijo: “Otro hijo”, mientras le daba un tierno beso en la frente a su esposa quien comentó entre risas: “Sí, otro hijo”.

Mayrín y su cariño a los gemelos

Cuando Mayrín Villanueva entró a la vida de los gemelos, José Eduardo y Roberto, Miguel, comenzó una linda relación con los hijos de su esposo, con quienes siempre se ha llevado de maravilla, así lo recordó en entrevista con el programa Con Permiso: “Son un encanto esos niños, de verdad son muy buenos. Yo creo que nos conocimos todos muy chiquitos, entonces, no hubo celos que luego pasa con los chavos, aquí a nadie celaron, a la única que celaron fue a Julia, la chiquita”, confesó la actriz. Sobre los gemelos, añadió: “Robert y Eduardo, los dos, son súper cariñosos con sus hermanas, a las dos hermanitas les encanta estar juntas, es muy padre, se pudo hacer una buena comunión entre todos” .