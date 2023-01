Marco Antonio Regil ingresa a las filas de TV Azteca como conductor estrella

Han pasado más de 6 años desde que Marco Antonio Regil se despidió de Televisa para emprender nuevos caminos en la conducción, donde luego lo vimos en las filas del matutino de Telemundo, Un nuevo día, emisión de la que se despidió en 2020, para emprender una aventura como conferencista y conductor de su propio podcast. En medio del éxito profesional que está viviendo por su cuenta, esta tarde, Pati Chapoy anunció con bombo y platillo el ingreso del presentador a las filas de TV Azteca, su nueva casa, donde se encargará de conducir el programa Escape Perfecto, una noticia que hasta a Marco tenía sorprendido: “Es un orgullo iniciar con ustedes esta etapa en TV Azteca, ¡No lo puedo creer”, comentó durante la entrevista, virtual que tuvo en Ventaneando.

Para sorpresa de su audiencia Pati comentó: “Ya está con nosotros, vía Zoom, la nueva estrella de televisión Azteca, está con nosotros el señor Marco Antonio Regil. No sabes el gusto que me dio cuando me enteré que eres ya el nuevo conductor de concursos, Escape Perfecto, o sea que te vamos a tener más tiempo aquí”. Ante la cálida presentación de Pati, el conductor comentó: “Sí, así es, voy a estar ahí, es un formato con muchísimo éxito, que el buen Rafa Mercadante construyó ahí en TV Azteca y me invitaron a hacer esta temporada, Rafa va a hacer otras cosas, y yo feliz, porque es un formato internacional de muchísimo éxito y la verdad es que sí extraño hacer programas de concurso, estoy muy feliz haciendo lo que hago, pero ya extrañaba”, puntualizó.

Marco resaltó que desde su salida de Televisa, no sólo no había regresado a nuestro país, sino que se había mantenido alejado de la televisión: “En México no había trabajado con otra televisora que no fuera Televisa y siempre bromeábamos con eso, cada vez que iba a Ventaneando les decía: ‘¡Les tengo una noticia!’. Se me hizo, me da gusto, tengo grandes amigos, además de ustedes, que están trabajando ahí dentro, la producción de este programa es de primera, así que hay muy buenos planes, vamos a estar grabando una cantidad importante de episodios allá en México”, explicó. El presentador se mostró muy entusiasmado por esta nueva aventura: “Va a estar muy divertido, es un formato que me gusta mucho”.

Marco reconoció que la conexión con este programa de concursos que, inevitablemente le recuerda a los que comandó en Televisa, fue inmediata: “Habían existido un par de ofertas en el pasado para regresar a la tele, pero ningún programa me había llegado al corazón y este es el caso de Escape Perfecto”, puntualizó. El presentador también habló de su faceta como empresario con su podcast, un proyecto al que le ha dedicado los últimos meses: “El formato del podcast nos permite hacer entrevistas de una hora, una hora 15 minutos y hablamos de pura salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal”.

¿Regresará a vivir a México?

Con el anuncio de su regreso a la televisión nacional, Pati quiso saber si Marco volverá a la Ciudad de México a lo que comentó: “Voy a estar a estar en México tres meses, grabando con ustedes y aparte conferencias y talleres, entonces voy y vengo a Los Ángeles, más bien mitad y mitad”, agregó. Por último, el presentador reveló qué hará con su mascota cuando viaje para trabajar: “Lunita, mi perra, está ahorita en el rancho de César Millán, se va a quedar con él, porque están dándole una rehabilitación, porque tiene algunos miedos con los cuales yo no le he podido ayudar a crecer”, agregó.