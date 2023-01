Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, en una serie sobre ¿Paco Stanley?

El 2023 ha comenzado con grandes planes para Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez quienes esta tarde fueron anunciados como parte del elenco de la bioserie del legendario presentador, Paco Stanley, quien fue una de las personalidades más importantes de la televisión en los años 90, cuando alcanzó la cúspide del éxito con programas como Pácatelas y Una tras otras, emisión que conducía cuando la muerte lo sorprendió, en junio del 1999, a su salida de un concurrido restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, donde fue asesinado.

El anuncio de este proyecto generó un sinfín de preguntas entre el público, pues no se ha revelado a ciencia cierta de qué irá esta serie, aunque sí se dieron a conocer a los actores que comandarán el elenco. Si bien no se reveló qué personajes interpretarán, llamó mucho la atención que Diego Boneta repita en este tipo de formato, luego del éxito que generó su interpretación de Luis Miguel, en su serie biográfica. De los pocos detalles que se conocen sobre esta historia, destaca que se podría centrar en el mediático caso que representó su asesinato, un trabajo que será dirigido por otro talento sacado de la bioserie de El Sol, Humberto Hinojosa, quien se encargará de dirigir los seis capítulos que se transmitirán por Prime Video, de acuerdo con información del medio estadounidense Deadline.

Belinda, Diego y Luis Gerardo Méndez se mostraron muy emocionados ante el anuncio de esta serie en la que no especificaron a quienes van a encarnar: “Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada. Volvemos a los 90”, escribió Belinda en su feed de Instagram. Por su parte, Luis Gerardo, quien ha formado parte de importantes producciones como la que realizó Netflix para Narcos México, escribió en su perfil: “Lo que se viene. Emocionado de contar la historia detrás de lo que consumíamos a la hora de la comida, todos los días en la televisión mexicana de los 90’s”. Como era de esperarse, la noticia causó revuelo en redes sociales y en la prensa. Por su parte, Diego Boneta publicó: "No hay mejor manera de empezar el año que con mi familia de @Primevideolat y de la mano de amigos y colegas que quiero".

La opinión de la familia a esta serie

Desde hace unos meses, Paul Stanley, hijo del presentador compartió con los medios de comunicación que él y sus hermanos querían realizar una bioserie en la que se contara la impresionante carrera artística de su papá en la televisión mexicana; sin embargo, dejó claro que, hasta el momento, no han firmado con ninguna casa productora. Esta mañana, antes de que se viralizara la noticia del arranque de esta historia, Paul Stanley se reunió con la prensa, a su salida de Televisa donde graba el programa Hoy, para hablar precisamente de los avances de este plan para llevar la vida de su papá a la televisión, ahí, dejó claro que todavía no hay avances, pero sí emitió su opinión sobre la versión que los creadores de la serie de Luis Miguel les plantearon.

Dejando claro que no están de acuerdo con la trama que les presentaron, dijo: “Todavía nada, se nos acercaron la productora que hizo la serie de Luis Miguel y no coincidimos en muchas cosas que querían ellos contar a su manera, como contar las cosas en su mundo de ficción. Antes que todo está la imagen de mi papá y después de todo está la imagen de mi papá y para que la familia realmente respalde una serie, eso queremos, que se hable, no de las últimas 3 horas que fue la tragedia de mi padre, sino que queremos que se cuente lo lindo que fue su carrera y el ícono que fue”. El joven conductor tachó de “amarillista”, al guion que le mostraron a la familia. Por último, reiteró que él y sus hermano tienen los derechos sobre la vida de su papá y están más unidos que nunca: “Estamos de acuerdo toda la familia Stanley para que no se cometan esos arrebatos, que hablen de cosas que no son ciertas, que dejen todo como al aire, no vamos a respaldar eso”.