Un pulparindo, el curioso y simpático compañero de Salma sobre la alfombra roja

Además de convertirse en una de las actrices más fotografiadas durante la alfombra roja de los Golden Globes, Salma Hayek también se hizo tendencia en redes sociales por una curiosidad que la hizo demostrar que, a pesar de ya no vivir en México, hay cosas que nunca cambian, como su gusto por los dulces de nuestro país. A su arribo a la gala con la que se quedó inaugurada la temporada de premios, la actriz llamó la atención por llevar en su mano dos botanas nacionales que le sirvieron como snack para la ceremonia. Para calmar el antojo, Salma llevó un pulparindo y un mazapán, ambos de la marca De la rosa, que sostuvo en su mano derecha cuando arribó a la alfombra roja en compañía de Harvey Guillén, su compañero en la cinta El Gato con botas: el último deseo, donde ambos prestaron sus voces.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Enfundada en el espectacular vestido, con efecto naked dress, de Gucci, Salma le hizo un guiño a México llevando estos dulces, un detalle que no pasó desapercibido, de hecho, en las últimas horas el clip donde sostienen estas botanas ya le dio la vuelta al mundo. En el pasado, la actriz ha confesado que en su bolsa siempre hay un snack para cuando sale; sin embargo, en esta ocasión, eligió dos de los productos que más le gustan de nuestro país. De hecho, concedió su primera entrevista con estos dulces en la mano, aunque, cuando desfiló por la alfombra roja ya no los traía, este gesto deja claro que no importa cuánto lleve fuera de nuestro país, su gusto por este tipo de productos que forman parte de la cultura popular de México.

VER GALERÍA

El año pasado, Salma Hayek abrió su bolsa para un divertido reportaje que realizó con su hija Valentina Paloma para la revista Vogue, en aquella ocasión, la mexicana compartió los artículos que nunca pueden faltar cuando sale y resaltó el hecho de que siempre lleva con ella un recipiente con chile piquín pues, como buena mexicana, le gusta la comida picante: “No me lo van a creer lo que traigo aquí, chile en polvo, porque viajo mucho y en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile”, comentó entre risas la actriz. En ese momento, su hija la interrumpió para revelar que también a las bebidas alcohólicas les agrega este toque: “Sí, también al alcohol le pongo, imagínate una margarita sin chile, yo lo saco y se lo pongo. Siempre sirve para todo, la limonada, se le pone chile a la limonada, ¿por qué no?’.

En aquella ocasión, la mexicana también reconoció que no sale de casa sin un snack, aunque eso sí, reveló que siempre elige uno bajo en calorías, pero también lleva otro que le guste mucho para compensar. En ese video, mostró unos chocolates que adquiere en Londres y que conoció gracias a una razón muy especial: “No puedo salir sin chocolate, este se llama Diana, como mi mamá, por eso lo compré, tenía curiosidad, pero me volví adicta, es de rosas, sientes los pétalos de la rosa, está buenísimo”, explicó Salma quien dejó claro que sus elecciones siempre tienen un valor sentimental detrás. Otro artículo que llamó la atención en su bolsa fue una barita de palo santo: “Si veo que hay malas vibras en un lugar, inmediatamente, lo prendo y empiezo a echarlo por todos lados, huele delicioso y estoy segura que ayuda con las malas vibras”, puntualizó.

¿A qué huele Valentina Paloma? La hija de Salma Hayek revela sus perfumes favoritos

VER GALERÍA

Salma Hayek, con México siempre en el corazón

Desde hace más de una década, Salma Hayek y su familia residen en Londres, ciudad que se ha convertido en su primer hogar, pero hasta donde ha llevado varias de las tradiciones mexicanas más especiales. Cada año, en casa de la actriz se pone la tradicional ofrenda de Día de Muertos, tal como ocurrió en noviembre pasado. Recientemente, la veracruzana confesó que el 6 de enero es una fecha muy esperada por su hija, debido a que se parte la Rosca de Reyes: “Como todos los años, Valentina, siempre lista para la Rosca y siempre se saca el muñeco”. En uno comentario de esta publicación, la mexicana confesó que también celebran el Día de la Candelaria: “Los tamales los termina haciendo mi mamá, porque le quedan buenísimos, sobre todo los oaxaqueños”, reveló.