Salma Hayek y el look con el que inauguró la temporada de premios en los Golden Globes

Desde la premier de la cinta El Gato con Botas: el último deseo, a principios de diciembre, no veíamos a Salma Hayek sobre una alfombra roja, hasta ahora, que inauguró la temporada de premios con un look de impacto con el que asistió esta noche a la gala de los Golden Globes donde participaré como presentadora, además de que acudió como principal porra de la cinta animada en la que prestó su voz y que competirá por el premio a Mejor Cinta Animada, una categoría en la que también está nominada Pinocho, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, uno de los grandes amigos de la actriz en la industria del cine. Para iniciar con el pie derecho en las alfombras rojas, la mexicana dio lecciones de elegancia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para esta ocasión, Salma eligió un naked dress que nos hizo recordar a la comentado look que eligió Kim Kardashian para la Gala del MET del año pasado donde, enfundada con uno de los icónicos vestidos de Marilyn Monroe, se sumó a esta tendencia a la que esta noche recurrió la mexicana. Con un diseño de Gucci en tono nude, con escote corazón, la veracruzana delineó sus curvas. El diseño, con detalles de pedrería en todo el corset y las mangas, confeccionadas en delicadas transparencias con flecos que le dieron movimiento a la caída de los brazos, fueron algunos de los detalles que le dieron el toque especial a este look. Una vez más, la sonrisa de la mexicana se convirtió en el mejor “accesorio” de la actriz.

VER GALERÍA

Además de la elegante pieza que eligió para esta alfombra roja, Salma complementó su look con aretes colgantes de diamantes que lucieron de manera armónica con su maquillaje, en el que usó tonos dorados para los ojos y un labial rosado con el que mostró muy natural, pero a la vez sofisticada. Una vez más, eligió llevar su cabellera recogida, un peinado que, según ha comentado, es muy favorecedor, cuando se busca una imagen joven, pero elegante como la que utilizó para esta noche en la vimos muy simpática en su paso por la red carpet, donde posó con el guapo actor nominado a Mejor Actor por su interpretación de Elvis Presley, Austin Butler.

Salma y las alfombras rojas

Hace un par de años, Salma Hayek le confesó a la revista Vogue algunos de los detalles detrás de sus looks de alfombra roja más icónicos, atuendos que, según recordó, consiguió gracias a su intuición, incluso, cuando su opinión no era la más popular dentro de su equipo de trabajo. En aquella ocasión, la mexicana reveló que la primera vez que asistió a una entrega de los Óscar acaparó miradas con un vestido Armani que desfiló de la mano de, nada más y nada menos que Luis Miguel quien fue su acompañante aquella inolvidable noche: “En ese entonces no había muchas personas que quisieran vestirme, porque no era conocida y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”, comentó la actriz sobre aquel look.

VER GALERÍA

Ahora que Salma es toda una experta a la hora de formar parte de las mejores vestidas de las alfombras más importantes del séptimo arte, no olvida aquella joven que llegan de sueños llegó a Hollywood no sólo para demostrar su talento como actriz, sino también para imponer su propio estilo: “Me siento orgullosa de esa chica que a veces, sin muchos recursos, se divertía, que a veces se arriesgaba e intentaba ser creativa, valoro la habilidad que involucra y cómo expresa quiénes somos en diferentes momentos de la historia”, comentó la actriz en aquel viaje por sus mejores looks de alfombra roja.