Así fue la divertida fiesta con la que Zuria Vega celebró los 6 años de su hija Lúa

Después de las espectaculares vacaciones en la nieve que Zuria Vega disfrutó con sus hijos, Lúa y Luka, en Colorado, donde también compartieron con Marimar y Gonzalo Vega, la actriz regresó a casa justo a tiempo para celebrar el cumpleaños número 6 de su pequeña hija a quien consintió con una espectacular fiesta en la que los conejitos fueron el tema principal. A través de su cuenta de Instagram, Zuria estuvo compartiendo varios detalles de este festejo donde los invitados rompieron dos piñatas y en la que su gran cómplice fue Alberto Guerra quien se encargó de ayudar en todos los preparativos para que este día fuera una jornada inolvidable para su primogénita.

Así como en mayo pasado, Zuria organizó la fiesta de su hijo Luka, en la que cada detalle era de Iron Man, el superhéroe del niño quien celebró 3 años; en esta ocasión, para consentir a su hija se encargó que toda la decoración tuviera que ver con conejitos de granja, una temática que eligió la cumpleañera: “Gracias por convertirme en tu mamá hace 6 años, no hay nada más poderoso para mí en la vida que el amor que siento por ti y por tu hermano. 6 años de ser mamá, de ser tu mamá, mi nenita hermosa. Te amo”, escribió Zuria como descripción del reel donde mostró la espectacular mesa de regalos y otros aspectos de la fiesta, como el show de un mago y a Alberto Guerra en la azotea, listo para comandar las piñatas.

Esta publicación fue utilizada por varios amigos de Zuria y de Alberto para felicitar a la pequeña, tal como lo hizo Luis Ernesto Franco, exesposo de Marimar Vega, quien conoce a la niña desde que nació: “¡Feliz cumple Lúa!”, escribió el actor quien, a pesar de ya no ser pareja de la mayor de las hermanas Vega, continúa teniendo una buena relación con su familia. Entre las amigas de la actriz que también felicitaron a su hija destacan Macarena Achaga y Maite Perroni quien, apenas el viernes pasado, anunció a través de su cuenta de Instagram que está en la dulce espera de su primer hijo, una situación que la tienen muy emocionada pues podrá compartir con amigas como Zuria la etapa de la maternidad.

Aunque Zuria y Alberto celebraron a su hija este fin de semana, la niña nació un 11 de enero del 2017, sólo un día después de que la actriz cumpliera 29 años de edad, por esta razón, madre e hija disfrutan mucho estas fechas, pues pueden celebrar juntas. Cuando Zuria recibió a su hija, compartió con sus seguidores en Instagram la noticia con una tierna imagen de la bebé, minutos después de nacer, una instantánea que captó el orgulloso papá de la niña. Esta imagen, ha quedado para el recuerdo de la familia como una de las más especiales: “Mi regalo de cumpleaños, mi regalo de la vida. Te amo hija hermosa. Te amo Alberto”, escribió en aquella ocasión la actriz quien, a partir de ese día, comenzó a escribir uno de los capítulos más importantes de su vida.

Lúa y su amor por su abuelo

La hija mayor de Zuria nació sólo tres meses después del sensible fallecimiento del papá de la actriz, Gonzalo Vega, un momento que fue muy complicado para ella: “Yo creo que esa fue la parte más dura para mi papá y para mí. Es muy cañón vivir la dualidad de la vida y la muerte físicamente, porque por un lado estás perdiendo a la persona que más amas quieres en la vida y por otro lado, estas esperando a la persona que más deseas en la vida”, le contó Zuria a Aurora Valle en entrevista para el programa Confesiones. Aunque el primer actor no conoció a la bebé, la niña le guarda un cariño muy especial a su abuelo: “Yo elegí la vida, elegí vivir el nacimiento de mi hija y hacerlo de la forma en la que a mi papá le hubiera gustado. Sin duda, ese proceso, para mí fue lo más difícil, no que mi papá se fuera, sino que mi hija no conociera a mi papá. Seguramente se conocieron, se cruzaron en algún punto, me queda claro, porque mi hija ve fotos de mi papá y lo conoce, es muy impresionante, yo eso no me lo explico aún”, contó en aquella charla la actriz.