Irina Baeva confiesa por qué no se ha casado con Gabriel Soto: ‘Yo tengo una buena excusa’ La actriz de origen ruso reiteró que, debido al conflicto bélico en su país natal, su familia no puede viajar a nuestro país

A dos años de haberse comprometido en matrimonio, Irina Baeva y Gabriel Soto, todavía no tienen fecha para llegar al altar, situación que ha desatado varios rumores que apuntan a una supuesta ruptura. Haciendo oídos sordos a las especulaciones en torno a su relación, esta mañana Irina Baeva acudió al foro de Hoy para hablar a corazón abierto con Paul Stanley en el lanzamiento de la sección La Tina, de la que fungió como madrina de lujo y en la que reveló la “excusa” que tienen para cuando le preguntan cuándo será la boda con Gabriel Soto. Aunque reveló que su relación está muy bien, no pudo evitar una risa nerviosa cuando fue cuestionada sobre por qué no se ha concretado su enlace matrimonial que ya tenían planeado para mayo de este año; sin embargo, lo pospusieron.

Mostrando su lado más simpático, Irina se mostró muy abierta a la hora de responder los cuestionamientos de Paul quien, sin empacho, le preguntó por qué, a dos años de haber recibido el anillo de compromiso, la boda todavía no se realiza: “Si yo supiera…”, comentó entre risas la actriz quien continuó revelando la razón que ella da a los medios cuando le preguntan lo mismo: “Mira, yo tengo una buena excusa, bueno no, no es excusa”, dijo mientras lanzaba una carcajada, para luego, tomar una pausa y ya en un tono más serio, responder: “Yo soy rusa y desafortunadamente mi país está en una situación un poco complicada, en estos momentos, como para que mi familia pueda viajar a la boda”, comentó.

Una vez que ella expuso la causa por la que no ha llegado al altar, cambió el papel con Paul y lo cuestionó: “Y tú, ¿qué excusa le dices a la novia?, ¿Este año la boda o qué?”, comentó, para hacer evidente que Paul Stanley también tienen muchas explicaciones que dar respecto a su boda: “Ven, está evadiendo”, comentó divertida la actriz de origen ruso. En otra parte de esta original entrevista, Irina confesó que habla tres idiomas, pero reveló cuál de los tres es su preferido a la hora de expresarle su molestia a su pareja: “Yo, en español. Con más razón me enojo en español, para que me entienda”, reconoció la actriz quien reconoció que está pasando por un gran momento, tanto en lo profesional, como en lo personal.

En esta charla, Irina fue cuestionada directamente sobre cómo se encuentra su relación con Gabriel Soto a lo que respondió: “Muy bien, muy bien”. Cuando Paul quiso saber cómo está su corazón, aseguró: “Muy contento”. Por último, le preguntó qué le hace falta en su vida y sincera dijo: “Nada, nada, todo lo que necesito lo tengo y lo que llegara a necesitar, trabajaré por ello”. Desde hace varios meses, Irina Baeva y Gabriel Soto han estado desmintiendo ante la prensa que se encuentren separados; sin embargo, desde hace un tiempo las apariciones públicas y en redes sociales han generado que los rumores de una posible ruptura tomen más fuerza.

Irina recién llegada de Nueva York

Hace apenas unos días, Irina Baeva estuvo utilizando su cuenta de Instagram para compartir las imágenes más especiales de su reciente visita a Nueva York, ciudad en la que recibió este 2023 y al que ha estado viajando mucho, de hecho, el año pasado estuvo por varias semanas en La Gran Manzana tomando un curso de actuación, mientras Gabriel Soto se encontraba en México grabando la telenovela Mi camino es amarte, proyecto por el cual no ha podido seguirle el paso a su prometida en los viajes, así lo confesó ella durante una alfombra roja realizada hace unas semanas: “La única razón por la que nos hemos podido separar o más bien, no estar juntos, es por la cuestión de trabajo, yo estuve en Qatar, está a muchos kilómetros de México, él está grabando la telenovela, de hecho, por esa misma razón el día de hoy no está conmigo, porque está en el foro, grabando”, comentó la actriz en su último encuentro con la prensa.