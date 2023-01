Paulina Peña y su esposo disfrutan de sus primeras vacaciones en la nieve como marido y mujer

A sólo unos días de celebrar cuatro meses de casados, Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena disfrutan de un romántico viaje a la nieve, el primero que hacen como marido y mujer a este destino que solían visitar en estas fechas cuando eran novios. A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Enrique Peña Nieto, compartió varias instantáneas de esta romántica escapada que ilustró con tres imágenes al lado de su esposo, mientras disfrutaban de una comida, un posado en el que las blancas montañas sirvieron como espectacular telón de fondo. Sin necesidad de acompañar estas fotod de ningún mensaje, la pareja se mostró tan enamorada como el día de su boda, realizada en septiembre pasado en una íntima celebración en la que estuvieron acompañados únicamente de su círculo más cercano.

Además de esta serie de fotos juntos, Paulina aprovechó su talento como fotógrafa para captar dos imágenes de su esposo que acompañó de la leyenda: “Tú eres de Venus y yo de amarte”, se lee como descripción de su última publicación en Instagram, en la que Fernando comentó con la palabra “esposa” acompañada de varios emojis de corazón, mismos símbolos que utilizó Tania Ruiz, novia del papá de Paulina, para reaccionar a estas imágenes de la pareja. Además de las fotos de ellos, la influencer ha estado regalando varios vistazos de estas vacaciones bajo cero a sus seguidores con quienes compartió una espectacular imagen panorámica del sitio donde han estado esquiando.

Aunque no ha revelado en qué destino está, poco antes de que terminara el 2022, Paulina y Fernando viajaron a La Madre Patria, donde despidieron el año en compañía de la familia de ella, pues recordemos que su papá reside en aquel país, así lo compartió la propia influencer con sus seguidores: “Este año lo pasaremos con mi familia en España y el próximo año me toca con la familia de Fer”, explicó hace un par de semanas Paulina. Aunque no ha compartido imágenes con sus hermanos, se presume que esta visita a la nieve también la están disfrutando Alejandro y Nicole, los otros hijos del mandatario, pues la más pequeña de los Peña, publicó una imagen en la nieve, un sitio al que no había regresado desde que se lesionó esquiando en 2019.

Hace unos días, Paulina despidió el 2022 con un reel en el que hizo una selección de las fotos y videos más divertidos de este año en el que se convirtió en la señora de Tena, sin duda, el acontecimiento más destacado de los últimos meses: “Creo que un reel no es suficiente para agradecer todo lo que pasó este año. Un año lleno de emoción, felicidad, sueños cumplidos, conocer gente nueva que llegó para quedarse y los que estábamos, seguir construyendo nuevas aventuras. Agradecida con mi familia, amigos y mis peludos. Gracias 2022 por tanto”, se lee en su feed de Instagram donde entre las imágenes más entrañables destaca una en la que aparece, del brazo de su hermano Alejandro, rumbo al altar, así como memorables videos de su Luna de Miel en África.

¿Listo para tener familia?

Hace unos días, Paulina se sinceró con sus seguidores en Instagram durante un ronda de preguntas y respuestas en la que habló de los planes que tiene con su pareja de convertirse en papás: “Obviamente queremos tener una familia pero creo que todo es por etapas. Fer y yo ahora estamos muy bien y queremos disfrutar mucho esta etapa. Los hijos ahorita no son nuestra prioridad”, puntualizó. Debido a que este fue el cuestionamiento más recurrente, la influencer dejó claro que no es un deseo que quieran cumplir próximamente: “Yo estoy muy joven, literal estamos gozando el matrimonio”. Por último, pidió a sus seguidores respetar los tiempos de cada pareja: “No, no estoy embarazada. Si me dejan darles un consejo, no sean esa tía. No sean esa tía que se llama ‘la presión social’, porque primero es: ‘Mi hijita, ¿para cuándo el novio? Mi hijita, ¿para cuándo la boda? Mi hijita, ¿para cuándo el bebé? ¿para cuándo el segundo?’. Tú no sabes qué está pasando esa familia o sobre todo esa mujer, tú no sabes si no puede tener o toma la decisión de que no quiere ser mamá que es totalmente válido… es un tema muy delicado”, puntualizó.