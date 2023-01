Ludwika Paleta regresa a su natal Polonia para disfrutar de unas vacaciones

A pesar de haberse desarrollado la mayor parte de su vida en México, Ludwika Paleta le guarda un gran cariño a su país natal, Polonia, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las que ha aprovechado para pasar tiempo con su papá quien desde hace unos años reside allá. Feliz de disfrutar una vez más de este destino, al que al menos viaja una vez al año, la actriz ha estado utilizando su cuenta de Instagram para compartir las imágenes más entrañables de esta escapada al país que la vio nacer y el que tuvieron que abandonar hace más de cuatro décadas por la crisis económica y social que se vivía en los 80, época en la que su papá recibió una oferta de trabajo en México que cambió por completo su vida.

Como cada año que visita Cracovia, Ludwika Paleta posó en la fachada del Café Camelo, un sitio al que le gusta asistir cada que regresa a su natal Cracovia una ciudad que conoce gracias a los relatos que su papá el cuenta sobre los años que vivieron en Polonia: “Mi papá acaba de cumplir 77 años y le estoy sacando toda la sopa, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo, entonces, he estado disfrutando mucho a mi papá y le he preguntado mil cosas. Hace poquito estuve en Polonia y le pregunté a mi papá, ¿Por qué llegamos a México?”, le contó Ludwika Paleta a Mara Patricia Castañeda en una sincera entrevista realizada en 2020.

En aquella charla, Ludwika recordó las razones por las que toda su familia decidió viajar a México para comenzar de cero: “La situación era muy difícil en Polonia era el año 80, había mucha incertidumbre, muchos problemas económicos Polonia siempre ha sido un país en el que se ha vivido, sino la guerra, la postguerra, siempre han tenido una situación, política y económica, muy difícil, pero era un momento en el que había mucha escasez de muchas cosas”. La actriz contó que su ternura ayudó mucho a su familia en sus primeros años: “Mi papá me cuenta que me llevaba a mí, tenías un vale para ir por jamón y cosas que te hacían falta, te lo sellaban y te daban. Mi papá dice que me llevaba con las del jamón, les entregaba el vale y le hacían carita y le daba 100 gramitos más, eran épocas muy difíciles”, recordó.

Aunque no todos los polacos tenían la fortuna de salir de aquel país, gracias a la profesión de su papá quien se desempeña como violinista, tuvieron la oportunidad de viajar a nuestro país y comenzar una nueva vida: “Mi papá es músico y tenía la oportunidad de salir de Polonia, cosa que normalmente no se podía hacer, el régimen no te lo permitía, pero mi papá sí tenía pasaporte y la oportunidad de viajar. Alguna vez había venido a México y le encantaba la cultura latina y México, él había venido dos veces”. Después de aquella visita, el papá de la actriz tomó la decisión de mudarse a nuestro país.

El amor de la familia a México

Aunque, de primer momento, la noticia de mudarse a México resultó muy retadora para la mamá de Ludwika quien, dando lecciones de valentía, hizo sus maletas y viajó con sus dos pequeñas hijas, Ludwika y Dominika, a nuestro país: “Me da tanta emoción pensar en esta mujer que se vino sin nada a buscar al marido a probar suerte a ver qué se podía conseguir para tener una vida mejor en otro país y así llegamos. Empezamos a hacer una vida aquí, mi mamá echó raíces muy pronto aquí a mi papá le costó mucho trabajo, mi papá la tuvo más difícil”, comentó la actriz sobre su llegada a nuestro país que se convirtió en el hogar de las actrices.