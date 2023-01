‘Estoy listo para hacer las paces’, Eugenio Derbez sobre sus diferencias con Victoria Ruffo

Antes de despedirse de México, donde disfrutó de las fiestas decembrinas junto a su familia, Eugenio Derbez sostuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México donde reconoció que las diferencias que tenía con Victoria Ruffo, mamá de su hijo José Eduardo, son cosa del pasado. Después de que la primera actriz le compartiera a los medios de comunicación que había elevado una oración para pedir por la recuperación del papá de su hijo, el comediante aseguró que ha llegado el momento que los malos entendidos quede sepultados y continúen por el camino de la cordialidad, ahora que su hijo ya es un adulto y tiene la posibilidad de convivir con ambos. Eugenio resaltó la relación que sostiene su hija, Aislinn Derbez, con su exesposo Mauricio Ochmann, asegurando que su dinámica familiar es un ejemplo a seguir.

Durante los últimos meses, que ha tenido que hacer una pausa total en sus actividades profesionales tras el accidente casero que sufrió mientras se divertía con un juego de realidad virtual, una caída que le provocó una fractura múltiple en el hombro, Eugenio ha tenido la oportunidad de reflexionar y uno de los temas que ha podido sanar es el conflicto que tenía con Victoria Ruffo con quien enfrentó una larga batalla legal para poder ver a su hijo José Eduardo: “Fue muy duro para mí enterarme, por las revistas de chismes, cuando tenía una graduación, cuando tenía una presentación en la escuela, cuando tenía un logro, para mí fue muy doloroso, entonces he cargado con todo eso, pero ya, creo que ya lo solté este año”, reconoció el cineasta en entrevista con el programa Sale el Sol.

Eugenio aseguró que después de tantos años de distanciamiento, está preparado para arreglar las diferencias con la mamá de su hijo: “Lo he platicado con José Eduardo, creo que ya lo solté y ya estoy listo para hacer las paces”, añadió. En este encuentro con los medios de comunicación, el actor reconoció que para él fue muy difícil manejar la distancia con su hijo en sus años de infancia: “Sí, yo creo que necesitaba sacarlo de alguna manera, el más afectado fui yo, porque fui el que tuve la ausencia, él (José Eduardo) no sé qué tanto, creo que no lo sintió tan fuerte, yo sí, pero de todas maneras ya viene siendo hora de que los tres lo enterremos”, puntualizó el actor en entrevista para el matutino Hoy día.

Tras esta experiencia con la mamá de su hijo, Eugenio reconoció la gran labor que realizan Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann como padres de su nieta Kailani, una relación que le sirve de ejemplo para entender que la cordialidad siempre será el mejor camino para los hijos: “100% él es un muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija, así que, qué bueno que haya relaciones así en las que no tengas que terminar del chongo, sino como ellos que se llevan muy, muy bien, son un ejemplo a seguir de cómo se llevan como papá y mamá”. Por último, Eugenio habló de su recuperación: “La terapia la tuve que interrumpir ahorita para venir acá, pero hoy mismo aterrizo y regreso a la terapia, tres veces por semana hasta que logre lo más que pueda”, explicó.

Los recuerdos de José Eduardo

Hace un par de semanas, José Eduardo Derbez abrió su corazón en una sincera entrevista con Yordi Rosado en la que recordó el día en que su papá burló la seguridad del colegio para llevarlo a comer sin en conocimiento de su mamá: “Estuvo muy feo porque tengo entendido que había una restricción en ese momento. Mi mamá tenía que dar el permiso y creo que tenía que estar la nana, o algo así, si yo veía a mi papá. La escuela sabía, mi mamá había hablado con la escuela (…) Mi papá decidió pasar por mí al colegio brincándose al juez, los permisos. Me entrega y yo no tenía idea de cómo estaba la situación. Me acuerdo perfecto que nos fuimos a comer, estábamos platicando mi papá y yo muy a gusto y de repente sí veía que le llegaban llamadas y llamadas y mi papá no contestaba el teléfono. Obviamente, me quiero imaginar que, para mi mamá, ha de haber sido horrible”, contó el actor sobre sus recuerdos de infancia.