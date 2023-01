Con un mágico festejo en Japón, los Rubín Legarreta celebran los dulces 16 de Nina

Desde sus vacaciones en Japón, este 5 de enero, Nina Rubín, hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, celebra su cumpleaños número 16, una fecha que la familia pasó en Los Estudios Universal, un sitio que la festejada disfrutó junto a su compañera de vida, su hermana mayor, Mía. Con el destino que eligieron para esta escapada invernal como telón de fondo, el clan celebra la vida de su integrante más joven, quien recibió cariñosas felicitaciones por parte de sus papás quienes, además de consentirla con este viaje, le dedicaron lindos mensajes en Instagram donde ella también escribió unas líneas con las que agradeció a la vida por permitirle disfrutar este cumpleaños en este país que soñaba con conocer.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A primera hora, Andrea Legarreta publicó en su feed un videoclip en el que compartió los mejores momentos del festejo de su hija en este parque de diversiones que eligió para pasar su cumpleaños: “Hoy celebramos tus dulces 16 amada, entrañable y maravillosa Nina. Nada nos hace más felices que verte feliz amor lindo. Soñabas con vivir tu cumpleaños en este mágico lugar y nos llena de felicidad haber podido vivirlo así y ver tu carita iluminada y tus hermosos ojitos iluminados de tantas sorpresas. Eres un regalo de Dios. Un alma preciosa y llena de bondades y sabiduría. Amamos tu amor a la vida y esa combinación de madurez y una niñita alegre que disfruta al máximo todo. Celebramos tu mágica y adorable existencia mi bebé preciosa. Gracias por todo lo que eres. Anhelo seguir viendo cómo cumples tus sueños. Mereces todo lo maravilloso de la vida, porque tú eres y das puras cosas buenas”. Conmovida por las palabras de la conductora, Nina le respondió: “Te amo mamita hermosa”.

VER GALERÍA

Por su parte, Erik Rubín, papá de Nina, también utilizó su perfil en esta red social para desearle un feliz día: “Pulga. Como tú lo has dicho, este ha sido un año de crecimiento y mucho aprendizaje. Te deseo que lo que inicia con este ciclo, sea de inmenso gozo, que finalmente es lo único que nos llevaremos. Te admiro tanto. Aparte de ser inteligente, talentosa, sensible, eres un ser de luz que nos llena de alegría. Sé que lograrás lo que te propongas en esta vida. Eres una guerrera del amor. Soy inmensamente afortunado de ser tu pa’. Te amo profundamente. ¡Feliz cumpleaños!”, se lee en el feed del músico. Agradecida por las palabras de su papá, Nina le respondió: “Te amo papi hermoso, gracias por tu bella felicitación, esta hermosa celebración no hubiera sido posible sin tu apoyo y amor. Te lo agradezco infinitamente”. En esta publicación, Mía, hermana mayor de la cumpleañera también comentó: “Mi pequeña. Te amo”.

Por su parte, con un álbum de sus mejores imágenes en Japón, Nina publicó en su perfil: “Hoy agradezco a la vida porque tengo otro año más de vida, de risas, de aprendizajes, de experiencias y mucho más. Me siento tan afortunada de haberlo pasado en mi país favorito con mi hermosa familia y estoy sumamente agradecida por eso. Gracias a todos mis seres queridos que siempre han estado ahí para mí, los amo y cuentan conmigo para lo que necesiten. Nos pasamos preguntándonos cuál es nuestro propósito en esta vida y, a mi corta edad, digo que es aprender y disfrutar. Gracias por una nueva oportunidad para ser mejor”. Esta publicación fue aprovechada por Galilea Montijo, Tania Rincón y Mauricio Mancera para enviarle sus felicitaciones.

VER GALERÍA

El mágico festejo de Nina

Para este día, la familia organizó una jornada de diversión en Los Estudios Universal donde Mía quería conocer la sección dedicada a su cinta preferida, Harry Potter: “¡Qué día tan divertido e inolvidable, al lado de tu amada y eterna compañerita Mía y nosotros! Qué fortuna verlas así, juntas y felices amores. Cuántas risas y adrenalina. Que colección de instantes y recuerdos simplemente inolvidables. Fue una celebración increíble para todos. Celebrar la vida aquí y ahora. Dios te bendiga siempre amor. Estoy segura que tendrás todo lo que sueñas, porque eres una guerrera incansable amor. ¡Felices 16 amor hermoso!”, escribió Andrea Legarreta en otra parte de su mensaje en Instagram donde compartió varios videos de esta aventura familiar en este mágico sitio.