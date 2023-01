Poncho Herrera rompe el silencio sobre por qué no estará en el regreso de RBD: ‘El dinero no lo es todo’ A través de su cuenta de Twitter, el actor aseguró que está muy orgulloso de su pasado en esta importante agrupación

Después de que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Cristian Chávez confirmaron el regreso de RBD este 2023, sus fanáticos alrededor del mundo comenzaron a hacer ruido ante su inminente regreso. Uno de los temas más comentados de este reencuentro, del que no han dado más detalles, es el hecho de que el único ausente de los integrantes será Poncho Herrera quien no formará parte de este acontecimiento, una situación que ha generado un sinfín de comentarios en torno a las razones por la que el actor no participará. En ese sentido y después de que una publicación de circulación nacional difundiera como posible causa que no llegó a un acuerdo económico, Poncho alzó la voz en Twitter y desmintió dichos señalamientos.

Como pocas veces, el actor utilizó esta red social para poner un alto a las especulaciones entorno a este tema: “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento”, se lee en la primera parte de este tuit que escribió esta tarde. Como parte final de este contundente mensaje, Poncho hizo referencia a lo orgulloso que se siente de haber formado parte de este fenómeno musical que a más de 10 años de haber terminado, continúa siendo una sensación, además de desmentir que el tema económico haya sido la razón de su ausencia: “Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, se lee en su perfil.

Desde que se dio a conocer el regreso de RBD, Poncho ha estado siendo cuestionado por la prensa sobre por qué no será parte de este reencuentro. La semana pasada, durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor aseguró que la verdadera razón por la que no pudo formar parte de esta reunión sobre el escenario porque su agenda no coincidió con la de sus compañeros: “Voy a estar trabajando amigos”, comentó en entrevista para el programa Sale el Sol cuando le cuestionaron por qué no participará. En ese encuentro con la prensa, Poncho aprovechó para desearle lo mejor a sus excompañeros de agrupación: “Es un proyecto muy importante, sigue siendo muy importante y ahí está el resultado. Lo único que puedo decir es que va a ser un muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”, agregó.

Aunque tampoco formó parte del primer reencuentro que tuvo la banda en diciembre del 2020, una reunión en la que tampoco pudo participar Dulce María, Poncho aseguró que ser un RBD marcó su carrera de manera positiva: “Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso y estoy agradecido, simple y sencillamente, estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo una cosa no está peleada con la otra, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, reconoció Poncho quien les mostró su apoyo a sus compañeros en redes sociales el día que anunciaron lo que parece ser un tour que están organizando como parte del regreso.

Maite Perroni defiende su postura

Después de que Poncho expuso sus razones por las que no podrá formar parte de este reencuentro, Maite Perroni, habló sobre este tema en entrevista con el matutino Hoy día, donde defendió la postura de su excompañero de agrupación: “No, para nada, al contrario, yo creo que tenemos que respetar las decisiones profesionales y personales de cada quien y eso no tiene nada que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros, son decisiones que nos llevan a distintos lugares”, explicó. Sobre la petición del público de ver de nuevo a otros participantes de la telenovela Rebelde en esta gira, la actriz aseguró: “Angie, Soraya y todos los que fuimos parte de esa historia, de esa generación seguimos siéndolo y lo vamos a hacer siempre”.