Desde Japón, Andrea Legarreta dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a su mamá

Mientras disfruta de unas espectaculares vacaciones familiares por Japón, país al que viajó en compañía de su esposo, Erik Rubín y de sus dos hijas, Mía y Nina, Andrea Legarreta hizo una pausa para dedicarle un emotivo mensaje a su mamá, doña Isabel Martínez de Legarreta quien celebrará su cumpleaños este 3 de enero. Debido a que del otro lado del mundo la mamá de Andrea ya cumplió un año más, la conductora de Hoy utilizó su cuenta de Instagram para desearle un feliz día con unas emotivas palabras. A pesar de estar disfrutando de uno de los viajes más esperados por su familia, Andrea no quiso que el cumpleaños de su mamá pasara desapercibido y con este guiño la hizo sentir especial a pesar de la distancia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una imagen al lado de su mamá que musicalizó con el tema de Sin Bandera, Que me alcance la vida, Andrea escribió: “Para mí ya es 3 de enero. Es un día de fiesta y es un enorme motivo para agradecer y celebrar. Es el cumpleaños de esta belleza que hizo Dios. Celebro la vida de mi reina. Agradezco mucho tenerte mami preciosa. Deseo para ti un día lleno de bendiciones hermosas. Salud, mucha salud, risas, apapachos, y todo lo que amas hacer. Agradezco a Dios que seas mi mami. Tus ojitos brillantes, tu dulce mirada, nuestras llamadas todos los días y nuestras confidencias, tus porras, tu ternura, nuestras risas”, se lee en la primera parte del mensaje que compartió la conductora en esta red social.

VER GALERÍA

Andrea finalizó este mensaje resaltando el gran trabajo que hace su mamá con sus nietas, Mía y Nina, con quienes tiene una conexión muy especial: “Agradezco que mis niñas te tengan como abuela. ¡Feliz cumpleaños mi reina! A seguir viviendo cada instante y que Dios te dé más años de salud y bendiciones para apapacharte mucho. Te amo siempre. Infinita y eterna Chabelita. ¡Feliz cumpleaños!”, se lee en el feed de Andrea quien, en más de una ocasión, ha hablado públicamente sobre el gran amor que le tienen a doña Isabel: “Te amo mamita, somos muy afortunados de tenerte somos muy bendecidos, porque nos hayas tocado como madre, porque de verdad que eres un encanto de mujer. Te amo mamita”, comentó hace un par de años durante un Día de las Madres en el matutino.

Así como ahora Andrea Legarreta disfruta de estas vacaciones familiares, con sus hijas, antes de que ellas llegaran a su vida, la conductora disfrutó de grandes momentos en el extranjero con Erik y sus papás, de hecho, fue durante una escapada a París que les dio la noticia de que Mía venía en camino: “Nos fuimos de viaje con mis papás, nos metemos al Sagrado Corazón, la iglesia que está en París, en un viaje además increíble, porque soñábamos mucho con hacerlo. Entremos, me acerco a mis papás y me los llevo enfrente de la imagen de la Sagrada familia y les digo: ‘¿Ven ese bebito que está cargando la Virgen?, pues ustedes van a poder cargar uno así pronto, en abril'. Mi papá me abrazó y lloraba como un niño chiquito no podía ni hablar y mi mamá también, los cuatro ahí abrazados fue un momento hermoso”, contó durante una entrevista al programa Hoy.

VER GALERÍA

Los Rubín Legarreta conquistan Japón

Después de celebrar Navidad en la Ciudad de México, como cada año, rodeados de la familia de ambos, Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieron sus maletas y en compañía de sus dos hijas, Mía y Nina, con quienes procuran viajar todos los fines de año, emprendieron esta nueva aventura. Después de la pandemia, la familia está feliz de poder conocer un país que querían visitar desde hace varios años, de hecho, Mía quería que Japón fuera el destino para celebrar sus 15 años; sin embargo, este plan se tuvo que posponer hasta el día de hoy que por fin han podido llegar a aquel destino donde la están pasando espectacular visitando los rincones más icónicos y aprendiendo de la cultura, incluso los vimos tomar una clase de sushi y visitar los museos más especiales de aquel país.