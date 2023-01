Zuria Vega comparte detalles de su divertida escapada a la nieve con sus hijos

Desde la semana pasada, Zuria Vega y sus hijos, Lúa y Luka comenzaron una divertida aventura bajo cero en las montañas de Breckenridge, Colorado, donde varias celebridades mexicanas recibieron el Año Nuevo. Los niños se convirtieron en los asistentes más divertidos de estas vacaciones que su mamá y sus hermanos, Marimar y Gonzalo Vega, organizaron para dar la bienvenida al 2023 y en las que los hemos visto muy contentos disfrutando de la atmósfera invernal ataviados en sus atuendos más especiales para esquiar. Este viaje, se ha convertido en la oportunidad ideal para capturar las postales más especiales de Zuria junto a sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un álbum de entrañables imágenes al lado de sus pequeños, de 5 y 3 años de edad: “Chocolate caliente por siempre”, escribió Zuria como descripción de esta publicación donde compartió un poco de lo bien que se la están pasando en estas vacaciones donde sus hermanos, Marimar y Gonzalo, también han estado compartiendo lindas imágenes de esta escapada familiar con la que despidieron al 2022. Una de las más emocionadas de poder compartir estas fechas con sus sobrinos fue Marimar Vega quien captó una de las fotos más entrañables de su hermana Zuria junto a sus hijos, en la que aparecen con el esplendor de una de las blancas montañas como telón de fondo.

Además de compartir memorables instantáneas al lado de sus hijos, Zuria también compartió con sus seguidores inolvidables momentos al lado de sus hijos, también publicó varias fotos junto a sus hermanos con quienes la vimos descender de las montañas recordando memorias entrañables de cuando acudían a este destino en compañía de su papá, el fallecido Gonzalo Vega. Para Zuria ha sido muy importante inculcarles a sus hijos el amor por la familia tal como su papá lo hizo en casa. Por esta razón, no importa cuánto trabajo tengan, los Vega siempre hacen un espacio en su agenda para pasar tiempo juntos.

Por su parte, Marimar Vega, quien viajó en compañía de su esposo, Jerónimo Rodríguez, utilizó su feed de Instagram para compartir un par de imágenes de cómo disfruta de su familia en estos días: “Pijamas party toda la semana”, escribió como descripción de una foto en la que aparecen al lado de sus hermanos y sus hijos, sentados en las escaleras de la cabaña donde se están hospedando luciendo todos pijamas a juego. En esta y todas las imágenes que han compartido de los niños, han sido muy cuidadosas de no dejar al descubierto la identidad de los pequeños, debido a que, desde hace un tiempo, Zuria y Alberto Guerra, papás de los menores decidieron no mostrar las caritas de los pequeños.

¿Por qué ha decidido no mostrarlos?

Aunque cuando Lúa nació, Zuria y Alberto sí compartían fotos de la bebé en Instagram cuando comenzó a crecer tomaron la determinación de hacerlo y únicamente compartir fotos donde no se le viera la carita. Fue la propia actriz quien le contó a sus seguidores por qué es tan cuidadosa con la identidad de sus pequeños: “Yo creo que con el mundo de las redes sociales les quitamos a los niños la opción de decidir, yo no sé si ella, cuando crezca vaya a querer ser pública o que quiera que todo mundo vea lo que hizo cuando tenía 1 año, 2 o 3, cuando tenga la edad de decidir lo hará y obviamente por seguridad también. Como padre, tú tienes la decisión de hacer lo mejor para ellos y sí yo considero que, publicarla por un tiempo, donde todavía era una bebita, no identificable y luego decido ya no hacerlo, está bien, porque es mi hija”, explicó.