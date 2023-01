Luis Ernesto Franco, de luto por el sensible fallecimiento de su mamá

A poco más de un año y medio de haber despedido a su papá, Luis Ernesto Franco vuelve a vestirse de luto, esta vez, para despedir a su mamá, doña Elsa Tiznado. A través de su cuenta de Instagram, el actor realizó una publicación con la que dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de su mamá a quien le dedicó un especial mensaje de despedida que acompañó de instantáneas a su lado. Varios amigos del medio del actor utilizaron este post para enviar sus condolencias a él y al resto de su familia. De la misma manera que lo hizo con su papá, El Güero Franco, como lo conocen en el medio, quiso honrar a través de cada palabra la memoria de su mamá.

Con un álbum de imágenes junto a su mamá, el actor escribió: “El cielo está de party. Sé que estás danzando, gozando y brindando con mis abuelos, mi papá y los ángeles que te recibieron en las puertas del cielo. Vuela, vuela alto madre mía, que aquí te recordaremos con mucho amor e historias donde hablar cosas hermosas de ti, no será difícil. Y no porque fuiste perfecta, porque nadie lo somos, pero, porque reconozco la madre amorosa, divertida y siempre orgullosa de sus hijos que fuiste. Hiciste lo que pudiste, con las herramientas que tenías y no tengo duda del inmenso amor que me tenías”, se lee en la primera parte del mensaje donde sus seguidores le han mostrado su apoyo ante tan complicada situación.

En otra parte del mensaje, El Güero también recordó a su papá y les hizo una promesa a ambos sobre cómo continuará su vida sin ellos: “Solo puedo decirte gracias, gracias, gracias por darme la vida y siempre ser mi porrista número uno. Salúdame a papá y les prometo que seguiré caminando esta vida intentando ser un hombre del cual se sientan muy orgullosos. Te amo por siempre madre”, se lee en la parte final del mensaje del actor. Fueron varios amigos del actor quienes se solidarizaron con él ante el duelo, como Grettell Valdez, Yahir, Erik Hayser y José Ron. Por su parte, su compañera en Falsa Identidad, Dulce María le escribió: “Lo siento mucho Güero. Te mando un abrazo y que Dios traiga paz y mucha fuerza a tu corazón, para que sigas siendo cumpliendo tus sueños”.

El recuerdo más especial junto a sus padres

Fue en diciembre del 2018, durante el cumpleaños número 35 del actor que tuvo la fortuna de cumplir uno de sus sueños más anhelados junto a sus padres: tomarse una foto los tres. Durante una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda, realizada en el 2020, el actor dio detalles de este especial recuerdo junto a sus padres: “Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía 4 años y me quedé con mi papá. Después de me reencontré con mi mamá como a los 11 años y digamos que no tenía una foto de ellos juntos y en mi cumpleaños 35 me escribieron los dos, qué quieres de regalo y les dije: ‘Que comamos los tres y me tome una foto con ustedes dos, porque no tengo una foto de los tres juntos’ y así fue”, recordó.

De aquel inolvidable festejo de cumpleaños, El Güero compartió la entrañable imagen con sus seguidores de Instagram a quienes les contó lo emocionado que estaba por tener la oportunidad de juntar a sus papás y tomarse la única foto que tienen de los tres juntos: “El día de hoy se generó el primer recuerdo que tengo de nosotros tres. Nada que reprochar, me queda claro que hicieron lo que pudieron con la sabiduría de lo que significa ser padre. Hoy sólo puedo decirles con mi corazón lleno de gozo y amor, gracias”, escribió el histrión como descripción de este especial recuerdo junto a sus padres.