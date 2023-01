William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos en las redes sociales de su hijo

A un par de semanas de que William Levy utilizó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje en el que exigió respecto: “Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido, no el que han hecho ver”, el actor reapareció en redes sociales con motivo del Año Nuevo en compañía de su familia. Dejando claro que la unión dentro de su hogar es lo más importante, el actor y Elizabeth Gutiérrez posaron junto a sus dos hijos en una foto que compartió Christopher, el mayor, con la que deseó un feliz inicio de año a sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde poco antes de que terminara este 2022, William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya se habían dejado ver cercanos durante la visita que ambos hicieron a Valladolid, España, país en el que William pasó mucho tiempo debido a las grabaciones de Montecristo, serie que se filmó allá y en la que comparte créditos con la actriz mexicana Esmeralda Pimental. En la nueva postal familiar, aparecen el cubano y la mexicana junto a sus hijos Kailey y Christopher, este último, fue el encargado de hacer público este retrato con la leyenda: “¡Feliz Año Nuevo de mi familia a la tuya! Saludos y muchas bendiciones”, escribió el joven de 16 años de edad quien, aprovechó para compartir otro par de fotos únicamente al lado de su papá.

VER GALERÍA

Aunque Elizabeth Gutiérrez y William Levy aparecieron juntos en el perfil de su primogénito, en sus redes, los actores no compartieron esta foto familiar. Por su parte, la actriz se limitó a compartir algunas instantáneas al lado de sus hijos: “¿Me pregunto si saben cuánto los amo?”, escribió Elizabeth en su feed de Instagram como descripción de una foto al lado de sus hijos. Con esta foto, la actriz dejó ver lo grandes que están Kailey y Christopher, de hecho, el niño luce mucho más alto que su mamá, mientras la niña, 12 años de edad, ya le llega al hombro a su guapa mamá. En otra publicación, Elizabeth compartió una foto solo de sus hijos que acompañó de la frase: “Mi mayor regalo año tras año”.

La familia, siempre una prioridad

Fue a principios del 2022 donde rumores sobre una posible ruptura rodeado a Elizabeth y William, una situación de la que ella compartió un mensaje en redes sociales reiterando que siempre serán una familia: “¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz, en el momento en que los rumores de separación eran más fuertes.

VER GALERÍA

Debido a que ninguno de los dos confirmó oficialmente su ruptura, los detalles de qué ocurrió dentro de la pareja no son claros; sin embargo, durante el otoño de este año, Elizabeth Gutiérrez habló en una sincera entrevista con Lucho Borrego del gran respeto y unión que siempre habrá entre ello: “Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí (…) Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos a nosotros porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”, puntualizó la actriz sobre cómo manejan la situación de su relación en público.