Grettell Valdez comparte detalles de su visita a Ludwika Paleta en Madrid: ‘Es la mejor anfitriona’

Desde hace un par de semanas, Grettell Valdez llegó a España, específicamente, a Madrid, hasta donde viajó para reencontrarse con una de sus mejores amigas: Ludwika Paleta. Después de compartir con sus seguidores en Instagram que se encontraba de visita en la casa de su amiga, la actriz dio a conocer más detalles de esta reunión. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, reveló que pasó dos semanas en casa de Ludwika, incluso contó que celebró con ella la Navidad, debido a que Santino, su hijo, se encontraba en México pasando esta fecha con su papá, Patricio Borghetti. Hace apenas unos días, el joven de 14 años se trasladó a La Madre Patria en el que se convirtió en el primer vuelo trasatlántico que aborda en solitario. Fue la actriz quien compartió emocionada con su comunidad virtual la llegada de su hijo con quien celebrará el Año Nuevo, también en España.

Grettell le contó a sus seguidores que durante los días que estuvo con Ludwika, la actriz la sorprendió con su talento culinario: “¡Es lo máximo! La amo, es mi amiga desde hace muchos años, es la mejor anfitriona, estuve en su casa 12 días, pasé Navidad con ella, ¡comimos! Además, cocina como los dioses, no saben lo que hace. Cocina delicioso hizo toda la cena de Navidad, se lució, yo ayudaba en todo, la pasé muy rico”, confesó. Aprovechando que estaba hablando de Ludwika, Grettell invitó a sus seguidores a ver la tercera temporada de Madre solo hay dos, serie protagonizada por su amiga, que se estrenó con éxito en Netflix, la mañana de Navidad: “¡Vayan a ver su serie ya está la tercera temporada!”, reveló la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Grettell compartió hace unos días su llegada a Madrid, un anunció que hizo con una foto al lado de Ludwika Paleta con quien, según reveló que disfrutó del día más corto del año, de acuerdo con los expertos: el 21 de diciembre. Además de contar cómo le fue visitando a su amiga, la actriz les enlistó a sus seguidores sus propósitos para el próximo año: “Tengo muchos, es que yo nunca paro: Trabajar mucho, como siempre lo he hecho, me encanta trabajar, amo trabajar. Quiero sacar nuevos productos para la línea Todo con amor, quiero hacer series, películas, teatro, quiero hasta producir algo”, puntualizó la actriz quien tiene muy claros sus objetivos en el terreno profesional para el próximo año.

En lo personal, Grettell también sabe muy bien a dónde encaminar su vida en 2023: “Quiero seguir creciendo espiritualmente, quiero ser mejor persona, mamá, amiga, quiero rodearme de gente me suma, que me hace crecer, que me inspira, que admiro. Obviamente, siempre viajar, me encanta viajar cuando se puede, pero sobre todo, pero sobre todo llenarme de amor”, explicó. Haciendo un recuento de este 2022, la actriz admitió que los cierra con muchas enseñanzas: “Este año me dejó muchas lecciones: respetar y valorar la vida”, agregó la actriz quien, este año, se enfrentó nuevamente al problema que le detectaron hace años en un dedo, provocado por una bacteria: “Lo que más valoro es tener salud”, añadió.

Lista para celebrar Año Nuevo con su hijo

Hace unos días, Santino, su hijo, la alcanzó en Madrid, donde celebrarán el Año Nuevo: “Nada me hace más feliz que terminar este 2022 con mi hijo. Te amo @Santinoborghetti, gracias por cada año enseñarme a ser mejor mamá, amiga y cómplice. Por muchos viajes más juntos, eres el amor de mi vida”, escribió hace unas horas en su feed de Instagram donde compartió varias imágenes al lado del joven. En ese sentido, la actriz compartió cómo fue el primer vuelo de su hijo en solitario: “Santino estaba rayadísimo, es la primera vez que viaja solo a un lugar tan lejos. Como ya tiene 14 años ya puede viajar solo, sin nanny, con un permiso que yo firmé en México, pudo viajar solo y estaba rayadísimo, estaba feliz”, confesó.