Hermanos y mejores amigos: Aislinn Derbez le dedica un conmovedor mensaje a sus compañeros de vida

La cuenta regresiva para despedir el 2022 ha comenzado, a unas horas de que este año se acabe, muchas celebridades han recurrido a sus redes sociales para compartir mensajes haciendo referencia a cómo le fue en los últimos 12 meses. Aunque no hizo un recuento de lo bueno y lo malo, Aislinn Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen al lado de dos de las personas que fueron indispensables en su felicidad este año, sus hermanos, Michelle Aguilera y Vadhir con quienes escribió inolvidables memorias, como su experiencia en Burning man, el icónico festival en medio del desierto de Nevada, en Estados Unidos.

Conmovida por el amor que ha recibido de este par, Aislinn escribió: “Cuando tus hermanos también son tus mejores amigos”, se lee en su feed donde colocó una imagen al lado de los jóvenes, captada en blanco y negro. Para la primogénita de Eugenio Derbez, estrechar lazos con sus hermanos este año fue primordial pues, ambos la han ayudado en algunos episodios de su podcast, La magia del caos, proyecto en el que Michelle Aguilera, su hermana por parte de su mamá, trabaja de manera creativa en la producción; mientras que Vadhir, la ha apoyado apareciendo en un par de episodios, el último, uno en el que el actor habló de cómo está disfrutando de su soltería.

A pesar de que Michelle Aguilera y Vadhir Derbez no son hermanos, el amor por Aislinn, su hermana en común, los ha hecho comenzar una linda y cercana amistad. Ambos son muy cómplices con su pequeña sobrina Kailani Ochmann, de hecho, Mich viajó con ellas a La Madre Patria durante el tiempo en que la actriz estuvo trabajando en aquel país. Mientras su hermana acudía a sus llamados, ella trabajaba en casa en la producción de la nueva temporada de La Magia del Caos, mientras cuidaba a su sobrina. En noviembre pasado, Aislinn compartió con su comunidad en Instagram su emoción ante el compromiso matrimonial de Michelle quien, tras varios años de relación está lista para llegar al altar: “Mi hermana/best friend/amor por siempre, se me casa”, escribió en una de sus historias.

Durante uno de los capítulos de su podcast, al que acudió su hermana como invitada, Aislinn habló de la gran relación que tienen y de lo unidas que son: “Así como la ven, es mi hermana menor, yo soy bastante mayor que ella, son 8 años los que le llevo, aunque nos vemos de la misma edad Mich, lo siento. Quiero decirle que desde que éramos chiquitas, a pesar de que yo era su hermana mayor, ella se creí mi hermana mayor, a pesar de que yo era mucho más grande, ella se creí mi mamá y me regañaba y me ponía en mi lugar”, contó la actriz quien, en casa de su mamá, Gabriela Michel, también es la hija mayor, pues además de Michelle, tiene a Chiara, su hermana menor, también producto del matrimonio de su mamá con el presentador José Alberto Aguilera.

Un círculo de amistad muy fraternal

En el más reciente capítulo de La magia del caos, Aislinn y Vadhir hablaron de la dificultad para hacer amigos: “Hablando de círculos saludables, que no sea una pareja, a mí me cuesta mucho tener amistades, casi, casi siento que si la persona no me busca, y no tengo esas ganas de hacer nada ¿Cuál crees que sea un gran paso para procurar a la gente?”, le preguntó el actor a su hermana. Para Aislinn hay una explicación detrás de esta situación, razón por la que ahora ella fomenta mucho la unión entre su familia y amigos, incluso cuando sus más cercanos juegan ambos papeles: “Los dos tenemos papás que nunca fomentaron círculos de amistades, son súper solitarios nuestros papás, eso se absorbe, entonces, es entender que no sabemos cómo se hace eso, porque no lo vimos nunca en nuestra infancia”, explicó la actriz.