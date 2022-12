¡Por fin en México! Ale Capetillo llega a nuestro país para celebrar el Año Nuevo con su familia

Después de pasar Navidad sola en Madrid donde, aunque tuvo la invitación de varias personas para celebrar esta fecha, decidió tener una Nochebuena al lado de sus mascotas, Ale Capetillo aterrizó hace unas horas en México para festejar por todo lo alto el Año Nuevo al lado de su familia. Emocionada de reencontrarse con los suyos, la influencer utilizó varias historias en Instagram para compartir su llegada a la Ciudad de México donde, con matraca en mano, su hermana Ana Pau la recibió en el aeropuerto. Feliz de estar en nuestro país, la joven ha estado compartiendo algunas historias en su Instagram donde ha dado detalles de este esperado viaje para despedir este 2022 rodeada de sus seres queridos.

Después de estar contando los días para regresar a casa, Ale Capetillo estuvo publicando detalles de su llegada a la capital del país donde fue recibida por sus papás, Biby y Eduardo Capetillo, además de por sus hermanos, Ana Pau y los mellizos, Daniel y Manuel. A través de sus historias publicó una imagen en la que posó a su llegada, junto a sus maletas: “Hogar, dulce hogar”, escribió sobre la foto la influencer quien, desde hace varias semanas ya había compartido con sus seguidores en Instagram sus planes de visitar a su familia en México para este fin de año, un deseo que se le cumplió. Aunque en un momento había hablado sobre la posibilidad de que Nader, su novio la acompañara, hace unos días, confesó que el joven se encuentra en el Líbano con su familia.

Después de abrazar a los suyos, Ale les pidió que la llevaran a comer a un sitio muy especial: una taquería. Con la simpatía que la caracteriza, la influencer estuvo publicando varias imágenes de su encuentro con un platillo que se venía saboreando desde Madrid: “Primera y más importante parada”, se lee sobre una imagen en la que la vemos degustando unos tacos. Después de la deliciosa cena de anoche, Ale le contó a sus seguidores cómo fue regresar directamente a los tacos: “Llegué ayer y literal, primera parada, lo primero que dije cuando me subí al coche con mis papás (que sí me recibieron con matracas, Pau me recibió con matracas): ‘Necesito ir por unos tacos. Ya saben que yo normalmente no como carne, es más, casi nunca como carne, pero ayer fue la excepción, dije necesito unos tacos y me da igual”, confesó entre risas.

A pesar de que pensó que el cambio de horario le iba afectar más, lo cierto es que durante sus primeras horas en México las ha estado pasando de maravilla: “Hoy en la mañana, no me dio tanto jet lag, me levanté temprano, como a las 7. Ahorita ando aquí con los bebés”, le contó la influencer a sus seguidores. Según narró, debido a que hoy despertó muy temprano, aprovechó el tiempo para recorrer los rincones más especiales de su casa y recordar lindos momentos en familia, emocionada, admitió que regresar a su hogar siempre será motivo de júbilo. En este viaje, Ale viaja sola, por lo que suponemos que Charlie y Bobby, sus mascotas, se quedaron en un hotel de mascotas en Madrid, pues hace unos días ella pidió a sus seguidores algunas recomendaciones de estos sitios.

Su primera Navidad sola

La semana pasada, la influencer abrió su corazón y narró cómo fue celebrar la Navidad sola. “Primera Navidad lejos de la familia y no tan sola gracias a mis chicos. Les deseamos lo mejor de lo mejor en esta Navidad, mucho, mucho amors”, publicó en su cuenta de Instagram. En una de sus historias, Ale confesó que varias amistades madrileñas la invitaron a pasar esta fecha en su casa; sin embargo, eligió estar en casa con sus mascotas, escribiéndose con Nader, su novio, y con su familia con quien realizó una videollamada. Por fortuna, no tuvo que esperar mucho para poder cerrar este año cobijada por su familia en México, a la que no veía desde el año pasado que viajó en estas mismas fechas a nuestro país.