Con un emotivo mensaje, Mauricio Ochmann recuerda a su papá a dos años de su partida

En medio de unos días de descanso en Tepoztlán, donde se encuentra disfrutando de la compañía de sus dos hijas, Lorenza y Kailani, Mauricio Ochmann utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Guillermo Sánchez, su padre adoptivo quien falleció hace dos años y a quien quiso recordar con entrañables imágenes a su lado. Fue a través de su feed de Instagram que el protagonista de la cinta Reviviendo la Navidad honró la memoria del hombre que fue su primera y más importante figura paterna y quien murió el 28 de diciembre del 2020, una fecha que el actor ha utilizado para honrarlo y agradecerle por el amor que le brindó en los primeros años de vida y por el apoyo que le dio para cumplir su sueño de convertirse en actor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con un álbum de dos imágenes, una en la que aparecen juntos y abrazados y, otra, en la que únicamente aparece Guillermo, Mauricio le escribió: “Mi amado Maestrín. Hoy se cumplen dos años de tu partida, te extraño mucho, pero muy bonito, sé que dónde quiera que estés, estás iluminando con tu sonrisa y eterna alegría, gracias siempre por tu nobleza y tu gran amor”, se lee en el perfil del actor donde, hace dos años, compartió con sus seguidores la triste noticia de la partida de Memo, como le decía de cariño: “Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”, escribió en aquella ocasión.

VER GALERÍA

Hace unos meses, Mauricio Ochmann concedió una sincera entrevista a Yordi Rosado en la que contó un poco de cómo fue la relación que sostuvo como Guillermo: “Yo nací en Washington D.C., mi madre adoptiva y mi primer padre adoptivo, que en paz descanse, vivían en Washington, porque él trabaja en el Banco Internacional de Desarrollo allá. Hace una selección entre 50 parejas y a la única pareja de mexicanos, les toca el bebé, entonces, yo digo que a mí me tocaba ser mexicano”, recordó el actor quien, reveló que sus padres comenzaron el proceso de adopción antes de que naciera, por esta razón, vivió con ellos desde muy pequeño: “He de haber tenido como dos meses cuando me entregaron”, compartió el protagonista de El Chema.

En esa charla, Mauricio recordó que, desafortunadamente, tras encontrar una familia, se enfrentó a la separación de sus padres muy pronto: “Ellos se divorciaron cuando yo tenía un año, año y medio, muy chiquito y yo me vengo a México con mi mamá adoptiva, a Querétaro y él se queda allá, después él regresa a México y me va a ver en algunas ocasiones y mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo a Thomas (de quien tomó el apellido Ochmann)”. Aunque continuaba teniendo contacto como Memo, en un momento, las visitas fueron suspendidas: “Yo he de ver tenido como 4 años cuando, Guillermo me dice: ‘Ya no te voy a ver’”, recordó Mauricio quien, a esa edad, se enfrentó a su primera gran pérdida: “Como que decidieron por mí, me lo arrebataron y me dolió muchísimo, porque no lo vi durante muchísimos años”.

VER GALERÍA

Su gran aliado en su sueño de ser actor

A pesar del distanciamiento que ocurrió en su etapa de infancia, en la adolescencia, Mauricio volvió a establecer comunicación con su primer papá adoptivo a quien venía a visitar cada quince días a la Ciudad de México. Debido a que Ochmann ya había descubierto su pasión por la actuación en obras teatrales del colegio, encontró la oportunidad de su vida en uno de sus viajes de la capital: “Pepita Gomís era amiga de Memo”, fue así que recibió la invitación para hacer un casting para uno de los programas de don Héctor Suárez, donde realizó sus pininos en la actuación profesional. Mauricio reconoce que su papá fue realmente su ángel detrás de este sueño: “Memo fue el único que realmente me apoyó en el tema de la actuación”. El resto es historia, tras su debut en televisión, Ochmann comenzó su carrera, siempre bajo el cobijo de Guillermo: “Con Héctor me quedé como dos años y medio a Los Ángeles a estudiar actuación. Memo me ayudaba con lo que podía”, añadió.